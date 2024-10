"Esto se va a arreglar, no te preocupes": Mario Bezares revela las palabras que Paco Stanley le dijo en sus sueños

Recientemente el famoso conductor René Franco tuvo como invitado en su programa de entrevistas "La Taquilla" al gran ganador de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, Mario Bezares, quien habló sobre su participación en el reality, así como de su gran amigo Paco Stanley, de quien hizo una impactante revelación.

"Mayito" confesó que ha soñado en varias ocasiones con el difunto conductor con quien trabajó en la época de los noventas en el famoso show de televisión "Una Tras Otra" hasta el fatídico día 3 en junio de 1999 en que fue asesinado, hecho que había provocado el distanciamiento entre Bezares y la familia de Stanley tras haber sido señalado por los medios como el principal sospechoso detrás de la muerte de su compañero, imagen que con el tiempo ha logrado limpiar, al mismo tiempo que se logró reconciliar con su hijo Paul Stanley.

Foto: Captura de pantalla YouTube/La Taquilla, con René Franco

Mario Bezares dijo que durante sus sueños Paco Stanley ha mantenido conversaciones con el, siendo una de las pláticas que más recuerda cuando en una de las primeras ocasiones su amigo le dio un mensaje de apoyo con la intención de hacerle saber que todo iba a estar bien, en donde hizo mención de lo mucho que lo cuidaba en vida.

“Las primeras veces lo soñaba que estaba muy preocupado porque era una persona que me protegía mucho y me decía: no puede ser, esto se va a arreglar, no te preocupes", explicó Mario Bezares.