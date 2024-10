Anne Hathaway confirma que volverá para "El Diario de una Princesa 3" y “El Diablo viste a la moda 2”

Anne Hathaway es uno de los actrices más importantes de Hollywood, pues nos ha regalado los mejores momentos e historias en su carrera, desde ser Catwoman en una película de Batman hasta poder protagonizar películas de Disney como lo es el Diario de la princesa, a recibir órdenes de Meryl Streep.

Ahora, tras años de triunfar en Hollywood, ha anunciado que estará regresando triunfalmente en dos franquicias que la han marcado en su vida, pues Mía Thermpolis y Andrea Sachs son papeles que le cambiaron la vida en sus inicios en la industria, catapultando a la actriz como una estrella de cine.

Este 30 de noviembre de 2024 se iniciará el rodaje de la segunda parte de El Diablo viste a la moda según el sitio “Production List” en el que se menciona que se tratará de una Miranda Prestley que busca mantener a flote su revista en una época en donde el contenido editorial físico está en sus peores momentos.

Se sabe que Emily Blunt, Meryl Streep y Anne Hathaway están de regreso para la segunda parte de El Diablo viste a la moda, por lo que las grabaciones han comenzado las grabaciones en tres distintas locaciones como lo son Silicon Valley, Hollywood, Washington y Wall Street.

Anne Hathaway regresa a ser como Mía Thermopolis en “El Diario de la Princesa”

Lo mejor es que la actriz también estará de regreso como la protagonista de “El Diario de la Princesa”, una de las películas más importantes de Disney del año 2000 y que tuvo su secuela más tarde, pero no fue del gusto de todos los fanáticos, por lo que desde 2022 Disney lo ha mantenido.

Mientras que Anne Hathaway en su cuenta de Instagram mostró un video en el que celebra volver a ambas producciones lo que ha emocionado a sus fanáticos en las redes porque las dos películas han conseguido convertirse en clásicos del cine contemporáneo, pues, las producciones son de lo mejor del cine para estas generaciones.

Anne Hathaway en una colabroaión con Prada/Créditos:@annehathaway

Y aunque no se sabe su fecha de estreno es cierto que El Diario de la princesa 3 se encuentra en desarrollo por lo que no se sabe realmente cuando llegue a los cines, pero de momento solo podemos esperar si Julie Andrews regresará como la reina Clarisse Renaldi, pues, en diversas entrevistas ha mencionado que no sabe si su papel volverá a encajar en la historia.

Así como Heather Matarazzo quien era la amiga de Mía, Lily Moscobitz o Liam Pine volverán a la producción, por el momento, por lo que solo faltaría esperar su confirmación para saber si en realidad será toda una tercera parte de las películas que encantan a toda una generación en Disney.

