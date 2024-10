Fiona MacDonald, conductora de televisión infantil, anuncia su muerte en Instagram y se despide de sus seguidores

El mundo de la televisión australiana ha perdido a una de sus personalidades más queridas, Fiona MacDonald, quien falleció a los 67 años tras una valiente batalla contra la enfermedad de la neurona motora (MND, por sus siglas en inglés). MacDonald, quien fue conocida por su trabajo en programas infantiles como "Wombat" e "It's a Knockout", dejó una huella imborrable en la industria del entretenimiento y en el corazón de las personas que crecieron viéndola a través de la pantalla.

MacDonald fue diagnosticada con la enfermedad de la neurona motora en noviembre de 2021, una condición que afecta a las células nerviosas encargadas de controlar los movimientos musculares voluntarios; por ello, las y los pacientes que padecen MND experimentan una pérdida progresiva de la función muscular, lo que eventualmente les impide moverse, hablar, comer e incluso respirar.

Lamentablemente, la esperanza de vida para quienes reciben este diagnóstico es, en promedio, de 27 meses, pues a pesar de los avances en la investigación médica, hasta la fecha no existe una cura para esta enfermedad, lo que convierte a quienes la padecen en testigos impotentes de su propio deterioro físico. Sin embargo, Fiona enfrentó este diagnóstico con valentía, pero no ocultó el impacto que tuvo en su vida.

"Me quedé impresionada", confesó en una entrevista con el medio "Australian Story" el año pasado, añadiendo que no había antecedentes familiares de la enfermedad y que el diagnóstico fue un shock profundo, por lo que la presentadora pasó por un difícil proceso de aceptación antes de poder hablar abiertamente sobre su condición y la lucha que representaba.

Pero luego de aceptar que fue diagnosticada con una enfermedad incurable, la conductora decidió tomar la vida más ligeramente y documentó sus días a través de muchas fotografías en su cuenta de Instagram; y sabiendo que su muerte era inevitable, su hermana Kylie fue la encargada de compartir una última publicación acompañada de una conmovedora declaración preparada por la misma Fiona.

En sus propias palabras, la presentadora hizo público su adiós, destacando los últimos meses de su vida marcados por la lucha contra esta devastadora enfermedad neurodegenerativa. La declaración fue un testimonio de su fuerza, humor y el amor que siempre mantuvo por la vida, a pesar de la adversidad que enfrentaba.

De la misma forma, estas últimas palabras fueron un vistazo único a los momentos finales de su vida. Describió el proceso de entrar en cuidados paliativos como una decisión tomada "después de mucho examen de conciencia", subrayando el agotamiento físico y emocional que sentía a medida que la enfermedad avanzaba.

También habló de las intolerancias alimentarias y los problemas con la alimentación por sonda que la llevaron a una lenta y dolorosa pérdida de peso. A pesar de todo, MacDonald mantuvo su sentido del humor y su conexión con el mundo que la rodeaba y destacó el papel fundamental que jugaron sus seres queridos durante su batalla contra la MND, pero en especial su hermana quien estuvo a su lado hasta el final, brindándole apoyo y cuidándola en los momentos más difíciles e incluso fue su cómplice para dar a conocer esta emotiva despedida de sus seguidores.

Es así como estas palabras reflejaron la difícil transición emocional que había atravesado en sus últimos meses de vida, desde el humor negro que la ayudaba a sobrellevar la situación, hasta la desesperación que finalmente la invadió. Su declaración dejaba en claro que, aunque nunca quiso morir, el deterioro de su cuerpo le hizo sentir alivio ante la idea de liberarse de su sufrimiento.

Adiós, amigos míos. Mi hermana Kylie está publicando esto porque he salido del edificio - Espero estar mirando hacia abajo desde una nube. Anoche puso fin a unos meses muy duros. Fue muy tranquilo, los chicos y Kylie se quedaron conmigo para despedirse. Aunque nunca he querido morir, la idea de dejar mi cuerpo torturado fue un alivio.

Los últimos meses han sido duros. Incapaz de tragar comida normal, la alimentación en el tubo que debería haberme sostenido no funcionó porque mi intestino no podía tolerar ninguna de las múltiples marcas de bebidas proteicas. Entró y salió directamente.

Me he estado muriendo de hambre lentamente, sintiéndome cada vez más débil. También he desarrollado un terrible dolor de espalda porque mis músculos no soportan mi columna.

El humor negro que me sirvió bien durante los primeros años de este viaje se convirtió en desesperación. Tomé la decisión después de mucho trabajo de cesar todos los apoyos médicos y finalmente ir al hospital para recibir cuidados paliativos al final de mi vida. Cuando amas la vida tanto como yo, se necesita mucho coraje para tomar decisiones que conducen a la despedida.

Así que no lo llamemos adiós porque espero verte de nuevo en el otro lado. Hasta entonces: "Que el viento esté siempre a tu espalda, que el sol brille caliente sobre tu cara, que la lluvia caiga suavemente sobre tus campos hasta que nos volvamos a encontrar, y que Dios te sostenga en el hueco de su mano”.



Llevo tu amor y tu risa conmigo y espero que recuerdes el mío, escribió Fiona MacDonald antes de morir.