Muere de forma trágica joven promesa del deporte: Shelby Daniele era multicampeona en atletismo y tenía 23 años

El mundo del deporte se encuentra de luto tras el trágico y repentino fallecimiento de la atleta Shelby Daniele a la edad de 23 años de edad, la noticia fue dada a conocer por el departamento de deportes de la Universidad Estatal Politécnica de California en Estados Unidos.

Shelby Daniele era una joven promesa del deporte ya que había logrado ser multicampeona, dos veces campeona de la conferencia Big West y seis veces reconocida como All-Big West, la estudiante habría muerto a causa de un aneurisma cerebral.

Shelby Daniele rompió récords como velocista y además recientemente había obtenido título de maestría en agricultura con honores meses antes de que falleciera, en redes sus familiares y amigos lamentaron su deceso y la recordaron con emotivas palabras.

¿Qué es un aneurisma cerebral?

De acuerdo a Mayo Clinic, un aneurisma cerebral, también llamado aneurisma intracraneal, es una protuberancia o abombamiento en un vaso sanguíneo del cerebro. En ocasiones, un aneurisma tiene el aspecto de una cereza que cuelga de un tallo.

Los expertos creen que los aneurismas cerebrales se forman y crecen porque la sangre que fluye por el vaso sanguíneo ejerce presión sobre una zona débil de la pared del vaso. Esto puede causar un aumento del tamaño del aneurisma cerebral. Si el aneurisma cerebral presenta un derrame o se rompe, puede causar sangrado en el cerebro, lo que se conoce como accidente cerebrovascular hemorrágico.

Con frecuencia, la ruptura de un aneurisma cerebral se produce en el espacio entre el cerebro y los tejidos delgados que lo recubren. Este tipo de accidente cerebrovascular hemorrágico se denomina hemorragia subaracnoidea.

Los aneurismas cerebrales son comunes, pero la mayoría de ellos no son graves, en especial si son pequeños. La mayor parte de los aneurismas cerebrales no se rompen. No suelen producir síntomas ni causar problemas de salud. En muchas ocasiones, los aneurismas cerebrales se detectan cuando se hacen pruebas por otras afecciones.

Sin embargo, la ruptura de un aneurisma pone en riesgo la vida rápidamente y requiere tratamiento médico inmediato.

Si el aneurisma cerebral no se ha roto, el tratamiento puede ser adecuado en algunos casos. El tratamiento de un aneurisma intacto puede evitar una ruptura en el futuro. Habla con el proveedor de atención médica para asegurarte de conocer las mejores opciones para tus necesidades específicas.

Sigue leyendo:

De anotar un gol en la final de la Copa del Mundo sub17 en el 2005 a auxiliar en la Tercera División

Chicharito Hernández explota en directo: "soy el villano de una historia mal contada"