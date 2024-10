Chicharito Hernández explota en directo: "soy el villano de una historia mal contada"

Chicharito Hernández llegó a Chivas a inicios del 2024 para comenzar a su segunda etapa con el 'Rebaño Sagrado', ahora como uno de los grandes referentes del fútbol mexicano. Lamentablemente las lesiones no le han permitido mostrar su talento y calidad frente a la portería como se hubiera esperado. Por ese motivo se nombró el "villano de una historia mal contada"

Gracias a su mal momento en la Liga MX, la prensa y fans lo han atacado constantemente. Con más de un torneo y medio disputado desde que regresó a México, Chicharito solo cuenta con un gol y una asistencia en 17 partidos disputados (entre el torneo Clausura, la liguilla, Concacaf y lo que va del torneo Apertura).Después de 9 meses de recibir críticas, el tapatío no aguantó más y explotó en uno de sus directos.

El '14' de las Chivas estaba hablando de las críticas que recibe por parte de la prensa y en redes sociales antes de nombrarse el villano de una historia mal contada. Chicharito dejó claro que los medios de comunicación viven de la polémica y buscan hacerlas para poder vender y tener los números que se piden a nivel negocio. CH14 comenzó dejando entrever que se podía retirar.

"Imaginémonos, pero no cosas chingonas, sino que no hago ningún gol más con Chivas y me retiro en un año, que no va a pasar, pero imagínate. Eso no va quitar nada de la carrera que tengo, nada. No cambia el pasado"