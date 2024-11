Cazzu estuvo a punto de perder a Inti, narra el aterrador momento que vivió durante su parto

Poco a poco, las creencias sobre la maternidad y las expectativas que rodean a las mujeres y personas con la capacidad de gestar, se han ido deconstruyendo; ésto ha logrado que varios mitos sean desmentidos y así podemos conocer cómo es la verdadera maternidad, con todos los retos y dolores que la formación de un ser humano implica. Es así como en la farándula ya son muchas las madres que levantan la voz para hablar de sus experiencias y así dejar de perpetuar ideas que sólo complican más esta tarea.

Una de las personalidades más activas en cuestiones maternales es Cazzu, cantante argentina que además de revolucionar géneros como el trap y el reggaetón, también es mamá de la pequeña Inti, quien hace algunos meses celebró su primer año de vida. Aunque la famosa ha decidido mantener a su hija alejada del medio público, sí ha compartido algunos momentos importantes en su vida y ahora, en una entrevista reciente habló por primera vez de las complicaciones que acompañaron su parto.

Desde el inicio de su embarazo, Cazzu tuvo que enfrentar las ideas preconcebidas y las historias de terceros que sobrecargan la maternidad de juicios y expectativas. La cantante señaló que le habían advertido de la cantidad de dificultades que enfrentaría, experiencias ajenas que poco a poco sembraron temores en su mente y es que según un informe publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la ansiedad prenatal es una experiencia común que afecta a muchas mujeres debido a factores como el miedo al dolor, las posibles complicaciones, o la expectativa de enfrentar enormes responsabilidades.

Fue a través de una entrevista para el programa "PLP" en donde una de las conductoras es La Joaqui, cantante argentina y amiga muy cercana de Cazzu, que la trapera explicó que a diferencia de muchas mujeres (y personas con la capacidad de gestar) que enfrentan incomodidades físicas o emocionales durante el embarazo, ella llevó una gestación tranquila. La ausencia de malestares como náuseas y mareos fue una sorpresa agradable y que le permitió seguir con una vida activa, trabajando y disfrutando del tiempo que tenía para prepararse emocionalmente para su rol como madre.

Sin embargo, la calma de su embarazo se tornó en angustia al llegar el momento del parto, pues la cantante detalló que lo que inicialmente estaba planeado como un parto vaginal se transformó en una situación de emergencia debido a que la pequeña Inti se encontraba en una posición peligrosa. El cordón umbilical estaba enredado de tal forma que, si se presionaba, podría poner en riesgo la vida de su bebé.

Ella traía el cordón umbilical en la cabeza y corría peligro de que lo presione y fue terrible y yo tenía a la partera con la mano adentro mio, sosteniendo [...] La partera fue quien prácticamente la vida a Inti, porque fue quien hizo el tacto y entendió que no estaba bien porque no podía salir de esa forma, así que corrimos, volaron cosas, hubo mucho susto... ella cuando sale yo no entiendo porque no se movía, fue mucho estrés y miedo, declaró Cazzu en el podcast.