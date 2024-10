La cantante tuvo una breve discusión con un reportero mientras se encontraba en la fombra roja de los Eliot Awards. Instagram/@melissa.lrc

El pasado 30 de octubre se llevaron a cabo los exclusivos Eliot Awards 2024, la cede fue en la Expo Santa Fe de la Ciudad de México y además de las premiaciones a las y los mejores credores de contenido, también pudimos ver todo el glamour desfilando por su icónica alfombra amarilla, donde se reunieron celebridades como El Malilla, Mario Bezares, Doris Jocelyn, Chingu Amiga, entre otras personalidades del mundo digital.

Pero entre los muchos invitados a esta premiación, el grupo mexicano Matisse destacó por su gran carisma y energía sobre el escenario. La banda, conformada por Melissa Robles, Pablo Preciado y Román Torres lleva varios años rompiendo la escena musical nacional y cuenta con miles de seguidores por todo el país; pero a pesar de que Melissa, la vocalista de la agrupación, siempre se ha mostrado amable con los medios, esta vez protagonizó un encontronazo con un reportero en plena alfombra amarilla de los Eliot Awards 2024.

Fue a través de un video compartido en TikTok por la cuenta @enpopados, en donde se muestra el momento en que Melissa interactúa con uno de los fotógrafos que se encontraba retratando a las celebridades. En las imágenes, la cantante se muestra bastante molesta con el reportero e incluso hace una pausa a las fotos para conforntarlo.

Los Eliot Awards son un reconocimiento anual que celebra a los líderes digitales de hablahispana más influyentes; estos premios destacan a creadores de contenido que, mediante su talento, esfuerzo, originalidad e impacto, generan contenido altamente relevante en las redes sociales. Desde su primera edición en 2015, los Eliot Awards se han consolidado como un referente en la industria digital, congregando a más de 350 líderes de diversas plataformas e invitados especiales.

Aunque el momento más importante de la noche es la entrega de premios a las y los ganadores, la afombra amarilla también marca un hito en el evento, pues es donde las celebridades pueden mostrar su mejor atuendo y ser retratadas por la prensa. Fue en ese momento donde la banda Matisse se encontraba posando para el flash de los fotógrafos, pero de un momento a otro, Melissa cambió su rostro y se pudo ver el enojo reflejado en él. De pronto, se ve como la cante se acerca un poco hacia la prensa para dirigirse a una persona (que hasta el momento se desconoce su identidad) y le dice:

¡Oye! No, no hagas eso (inaudible) no me faltes al respeto [...] no nos tomes fotos, así no, le dice Melissa Robles a un reportero.