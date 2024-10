How I Met Your Mother: los mejores 3 capítulos para ver este Halloween

How I Met Your Mother es quizá una de las mejores sitcoms de toda la historia, rivaliza con Friends y The Big Bang Theory como una de las series que marcó un antes y un después en la televisión americana, pues durante 10 años dominaron la televisión con su increíble humor.

La exitosa serie estuvo en emisión por 10 años y tuvo 208 episodios; sin embargo, a pesar de su duración, solamente tuvo 3 episodios con la temática de Halloween, por lo que te dejamos cuáles como encontrar estos increíbles episodios para que puedas festejar este 31 de octubre.

“How Met Your Mother” le dio a sus fanáticos muchas alegrías, pues en 208 episodios supieron abordar toda una historia de cómo Ted Mosby encontraba a su alma gemela, y aunque muchos pensamos que fue Tracy, la serie le dio un cachetadón a sus fanáticos al terminar la odisea con un reencuentro con Robin Scherbatzky.

Por lo que te presentamos los mejores episodios de Halloween en donde Josh Radnor, Alyson Hannigan, Jason Segel, Cobie Smulders y Neil Patrick Harris nos dejaron episodios increíbles para disfrutar en una noche de miedo y dulces, por lo que no pierdas detalles para verlos.

Se pueden ver disfraces como To Gun, una ballena y el Hanging Chad/ Créditos: Disney

Slutty Pumpkin

En el primer episodio de la Slutty Pumpkin o en su traducción “La calabaza libertina” la historia nos cuenta cómo Ted Mosby se enamora de una chica con el traje de calabaza, que juntando una bebida especial pasó una increíble noche con ella y trata de buscarla así como reencontrarse con ella.

Dos de ellos habaln sobre la Slutty Pumpkin/ Créditos: Disney

Slutty Pumpkin Returns

Además de repetir la primicia de la primera versión, en esta conocemos por fin a la Slutty Pumpkin además de revisitar el famoso disfraz de Ted Mosby como “Hanging Chad”, es cierto que no es tan bueno como el primer episodio, pues no hay tantos chistes como los de Barney donde se disfraza de diferentes cosas, además de que hay una tercera versión donde Ted ya es acompañado de Tracy sin mayor importancia.

El peor episodio de Halloween es el de la temporada 6/Créditos: Disney

Canning Randy

En el caso de este episodio, si bien la historia gira en torno a la fecha en la que se da la celebración, es cierto que no hay mayor trasfondo y se pasa desapercibida, pues si bien hay una escena en la que Ted está vestido de Hotdog, Barney de Wiliam Zakka de Karate Kid y Marshall con Lilly hacen un dúo como torero y toro, no hay mayor importancia es un episodio olvidable.

¿Dónde ver How I Met Your Mother?

Si quieres ver estos y muchos más episodios de la famosa sitcom de 9 temporadas, te dejamos el detalle de que puedes verla en Disney+ además de que está completa, esta cuenta con sus escenas eliminadas que hasta cierto punto se centraban solo en las versiones físicas de la franquicia, el costo de la suscripción en un menor precio es de 219 pesos mensuales o 1839 pesos al año.

Sigue leyendo:

Deadpool & Wolverine, ¿cuándo se estrena esta película en Disney Plus?

Este es el único capítulo que se grabó de Friends con temática de Halloween en sus 10 temporadas