Filtran perturbadoras imágenes del hijo de Camilo Sesto: VIDEO

Camilo Blanes, el hijo de Camilo Sesto quien ahora se hace llamar Sheila Devil fue captado al salir de su domicilio localizado en España pero sorprendió a sus seguidores por el estado en el que fue captado ya que aseguran que no se encuentra bien de salud.

Sheila Devil que el próximo 24 de noviembre cumplirá 41 años de edad fue captada por la cámara con un vestido color vino con flores rosas, una peluca naranja despeinada, descalza, se veía poco aseada, le faltaría algún diente y además se veía un poco desorientada.

Sheila Devil no es capaz de establecer la conversación con la reportera Foto: TikTok fansanasandra

Reaparece irreconocible el hijo de Camilo Sesto y preocupa a fans: VIDEO

La reportera del programa En Boca de Todos se acercó a la mujer para cuestionarle cómo se encontraba y dijo que la gente estaba preocupada por ella a lo que sin dudarlo respondió con una ofensa para sus seguidores.

"La gente es una bola de parásitos todos energéticos y de todo tipo", acusó Sheila Devil.

Sheila Devil ha compartido imágenes de su día a día en redes sociales Foto: Instagram hercitycallale

Además dijo "welcome to the jungle", la periodista le cuestionó que hacía en su día a día y Sheila Devil contestó de forma tajante y agresiva "lo que me de la gana, es mi vida" y es que la vida del joven tras el deceso de su famoso padre Camilo Sesto ha sido un misterio.

La mamá de Sheila Devil y si empareja han denunciado que la joven ha enfrentado una larga lucha contra las adicciones y al parecer esa seria la causa por la que su estado de salud se ve deteriorado. El video fue compartido por la cuenta de TikTok fansanasandra.

Camilo Sesto falleció el 8 de septiembre de 2019 Foto: Instagram camilosesto_oficial

