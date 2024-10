Alfredo Olivas lanza fuerte indirecta a Nodal: “en mi diccionario no está la opción de cancelar”

Tal parece que la polémica sigue de cerca a Christian Nodal y aunque en esta ocasión su esposa, la también cantante Ángela Aguilar no tiene nada que ver, el sonorense está implicado en un nuevo escándalo, aunque de manera indirecta, pues, recientemente su colega el intérprete Alfredo Olivas lanzó una indirecta muy directa para el intérprete de “Adiós amor”.

Todo ocurrió el pasado fin de semana durante la última presentación del Palenque de Pachuca, pues Alfredo Olivas fue el encargado de cerrar con broche de oro la cartelera de este magno evento en el que se presentaron artistas como Alejandro y Alex Fernández, Clarín León, Yuridia, Jorge Medina y Josi Cuen, entre muchos más.

No defraudó a su público.

Foto: IG @pachucapalenque

El cierre de la Feria de San Francisco Pachuca 2024 fue memorable, y en gran parte se debió a la presentación de Alfredo Olivas, quien, a pesar de no encontrarse en las mejores condiciones de salud, decidió no cancelar su presentación. El intérprete de éxitos como “El Paciente” y “En Definitiva” ofreció un concierto lleno de energía, demostrando su compromiso con el público.

Olivas, visiblemente afectado de salud debido a un presunto dolor gastrointestinal, hizo que el cantante hiciera una pausa en el escenario para pedir a sus fans que lo ayudarán a corear sus canciones debido a su malestar. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue una fuerte declaración que muchos interpretaron como una indirecta hacia Christian Nodal.

“Me cuesta muchísimo el posponer o cancelar una fecha, no está en mi diccionario, no está en mi vocabulario; y esto es con mucho respeto, para los compañeros hay momentos donde de pronto definitivamente no se puede, pero si tengo que decirlo, siento la necesidad de hacerlo casi iba a ser uno de ellos”, comentó Olivas.