Famosa actriz de "La reina del sur" confiesa un fuerte problema con las drogas y pide ayuda para dejar de consumir

Muchas personas llegan a pensar que la vida de una celebridad es mucho más sencilla y está alejada de los problemas, pero la realidad es que las y los famosos también pasan por momentos complicados que incluso frenan sus carreras artísticas. Este es el lamentable caso de la actriz Angélica Jaramillo, conocida por su participación en la serie "La reina del sur" y que ahora se enfrenta a una dura batalla personal contra las adicciones, una situación que ha generado preocupación entre sus seguidores y su familia.

Fue a través de su cuenta de Instagram, que la también empresaria preocupó a sus fans desde el pasado 15 de agosto, cuando en medio de una transmisión en vivo confesó que lleva varios años consumiendo sustancias y ahora, éstas se han vuelto un problema que le está robando la vida y la felicidad, pues afirmó estar bajo los efectos de las sustancias en ese momento y no encontrar una salida para dejar de usarlas.

Estoy drogada. Llevo varios años consumiendo drogas y no me hace feliz, es una felicidad momentánea para evitar pensar en los temas difíciles que he tenido que enfrentar en mi vida, declaró Angélica Jaramillo a través de sus redes sociales.