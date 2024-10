Shakira desmiente las declaraciones de Gerard Piqué: “Siempre hay que escarbar más”

La historia de amor de Shakira y Gerard Piqué concluyó el 4 de junio de 2022, fecha en la que hicieron oficial que se estaban separando luego de estar juntos casi 12 años, tiempo en el que procrearon a sus dos hijos, Milan y Sasha. La noticia de su ruptura amorosa se tornó mundial debido a que ambos son figuras conocidas y reconocidas en los ámbitos en los que se desarrollan.

Durante este tiempo, únicamente la cantante colombiana, de 47 años de edad, externó mediante su música su sentir por el quiebre amoroso; en tanto, el exdefensa del Barcelona, de 37 años, apenas compartió su versión en la entrevista que tuvo con CNN y mediante la que dijo “la verdad no está contada como fue”.

Shakira no se ha quedado callada ante la postura del padre de sus hijos y en entrevista con GQ México expresó su punto de vista con el que prácticamente desmintió sus declaraciones. De entrada, la intérprete de “Suerte” y “Chantaje” subrayó “el amor de pareja me defraudó”, al grado de que afectó su idiosincrasia, es decir, sus rasgos característicos como persona, lo que incluye en temperamento y comportamiento.

Shakira y Gerard Piqué estuvieron juntos casi 12 años. Foto: Instagram Shakira.

Gerard Piqué destrozó a Shakira

“El amor de pareja me defraudo´, afecto´ mi idiosincrasia. Es irremediable, por el momento, al menos, que haya perdido la confianza en el otro”, expuso la compositora, quien admitió que sigue sanando porque su separación del español Gerard Piqué fue compleja y, sobre todo, dolorosa. A esto se suman las diversas especulaciones que surgieron en su momento, sobre todo aquellas vinculadas con la supuesta infidelidad del exfubolista.

“El proceso de sanación es largo ¡Me llevara´ varios álbumes! Es mentira que con ‘Última’ me iba a sacar todo de encima. Siempre hay más que escarbar”, destacó la creadora y presidenta de la Fundación Pies Descalzos.

La pareja se separó en junio de 2022 y se especuló que el exfutbolista le fue infiel a la cantante. Foto: Instagram Gerard Piqué.

Shakira aún cree en el amor, pero no está lista para una relación de pareja

Las palabras de Shakira podrían ser consideradas como una advertencia de que aún tiene mucho que contar de su separación del padre de sus hijos, razón por la que declaró “siempre hay más que escarbar”. Pese a que sigue viviendo su duelo, la intérprete de “Antología” dijo que no es escéptica al amor porque sus padres, Nidia del Carmen Ripoll Torrado y William Mebarak Chadid, son su mayor ejemplo, ya que “¡tienen 50 años juntos!”.

De momento, Shakira no está interesada en tener una relación amorosa. Foto: Instagram Shakira.

Por lo mismo, la artista siempre tuvo el sueño de tener una pareja para toda la vida con la que construyera una familia estable y sólida. De momento, la colombiana no está interesada en tener una pareja formal e incluso expresó “ese amor existe, pero para un grupo selecto de gente; es un VIP donde no entra todo el mundo, tan sólo unos cuantos tienen la suerte de estar dentro y no me toco´ a mi´, pero me tocaron buenos amigos”.

Sigue leyendo:

Shakira abre sexta fecha en México, alcanza a RBD y va por el récord de conciertos en el Estadio GNP

De Grupo Firme a Shakira, ¿quiénes son los artistas con más conciertos en el Estadio GNP?