Kate Cassidy, novia de Liam Payne, revela que se iban a casar con un triste mensaje

Ha pasado un mes desde la muerte de Liam Payne y hasta el momento no han parado las investigaciones sobre la muerte del cantante de One Direction. Lo mismo se sigue la línea de investigación de un posible suicidio que de un presunto asesinato y de un accidente involucrado con las drogas.

Liam Payne estaba en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, el día que sucedió la tragedia. Medios locales reportaron que cayó desde el tercer piso de un hotel y lamentablemente no sobrevivió. El cantante murió por múltiples heridas internas, por lo que fue trasladado a las instancias correspondientes para realizar una autopsia y exámenes necesarios.

Desde entonces, sus amigos, compañeros de banda, familiares o fanáticos han estado publicando mensajes de amor para el cantante, algunos a manera de despedida, dando a conocer sus mejores experiencias o lo que les dejó haber conocido a Liam Payne, tal es el caso de su novia, Kate Cassidy, quien a una semana de la muerte de Payne, reveló que había planes de casarse.

En primer lugar, se dirigió a Liam Payne y aseguró que su muerte trajo muchos momentos de felicidad a los fanáticos, a su familia o a sus amigos, pues recordar esos buenos momentos a su lado, había sido un alivio para el corazón a pesar de que son épocas realmente oscuras. Ella, principalmente, se dijo con el corazón destrozado e inconsolable.

"Eres tan increíblemente amado. Lo eres porque no puedo decir que fuiste mi mejor amigo, el amor de mi vida y todos los que tocaste se sintieron tan especiales como yo. Tu energía era contagiosa e iluminaba cada habitación por la que entrabas. Nada de esto parece real y no puedo entender esta nueva realidad de no tenerte aquí", escribió.