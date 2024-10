Vedette que huyó de México tras recibir amenazas del narco en plena filmación de la película “El señor de los Cielos”

Amado Carillo Fuentes fue uno de los narcotraficantes más buscados en México, su poder y alcance como líder del Cártel de Juárez ha sido plasmado en múltiples proyectos de televisión y cine. Como la cinta de 1997 que llevó de la ficción a la realidad una anécdota de tensión cuando presuntos integrantes irrumpieron en el set de filmación generado pánico entre los actores, algo que llevó a Lina Santos a abandonar el país.

La cinta “El señor de los cielos” se estrenó en 1997 y Lina Santos realizaba el papel de Laura en el proyecto donde compartía créditos con otras estrellas de la industria como Horacio Aldama, Miguel Ángel Rodríguez, Javier Barraza, Emilio Franco, Gabriela Fraire y Alejandro Alcondez. Sin embargo, todos vivieron momentos de angustia cuando hombres armados presuntamente enviados por Amado Carillo Fuentes llegaron al lugar donde se grababa la película.

“El director tuvo que decir, junto con el productor, que toda la información de la película se basaba en lo que había salido en los periódicos y nada más”, dijo la vedette en un reciente encuentro con los medios retomado por el programa “De primera mano” al recordar las armas que llevaban aquellos hombres parte del Cártel de Juárez ya que llevaban incrustados piezas de oro y diamantes.

La actriz señaló que tras aquella aterradora experiencia decidió salir del país, pues no fue la primera vez que se enfrenaba a una situación similar ya que cuando era joven estuvo a punto de ser secuestrada por un grupo delictivo. “Me llevaron a la comandancia y por un día me tuvieron con dos gentes detrás, con R15, cuidándome. Esa tarde estaba muy nerviosa y le hablé a mi mamá. Ella me dijo que me regresara inmediatamente a México. Yo estaba chava y dije: ‘Ok’”, recordó en entrevista para “Todo para la mujer”.

El Cártel de Juárez habría ayudado a la filmación de la película “El señor de los cielos”

Esta no es la primera vez que Lina Santos habla sobre la presencia de un grupo de hombres presuntamente parte del Cártel de Juárez en la filmación de la película “El señor de los cielos”, pues en una entrevista aseguró que, contrario a lo que pensaron los actores, los sujetos se mostraron interesados por la historia y orgullosos de que se contara la historia de Carillo Fuentes les proporcionaron armas para hacerlo más real.

“Llegaron con pistolas de las de ellos, reales, de oro, con diamantes. Estaban encantados los señores esos. Dijeron: ‘Los vamos a apoyar, ¿quieren hacer la película de mi hermano? Pues háganla como debe de ser’. Nos prestaron todas esas pistolas y todo”, recordó la actriz.

Lina Santos huyó de México tras recibir amenazas del narco en plena filmación de la película “El señor de los Cielos”. Foto: FB inasantos.oficial

