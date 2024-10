El Señor de los Cielos: ¿en dónde ver las nueve temporadas tras la salida de Rafael Amaya de la serie?

Si hablamos de series exitosas a nivel mundial, no podemos dejar de mencionar “El Señor de los Cielos”, la cual ha protagonizado desde su inicio en el año 2013 por Rafael Amaya; y es justamente este actor quien ha decidido ya no seguir siendo parte de la historia que lo catapultó a la fama.

La decisión del actor mexicano viene luego de 9 exitosas temporadas, por lo que algunos fanáticos de la historia de la dinastía Casillas han quedado muy sorprendidos y se preguntan qué pasará con el patriarca de la familia. Pero no nos adelantemos, pues si tú eres fanático de esta serie, te tenemos una gran sorpresa, pues aquí te diremos en dónde puedes disfrutar las nueve ediciones completas de esta saga.

El actor ya no seguirá en El Señor de los Cielos.

Foto: IG @rafaelmayanunez

¿Dónde ver las 9 temporadas de El Señor de los Cielos?

Hasta hace poco, los fanáticos podían encontrar las temporadas de “El Señor de los Cielos” en YouTube, en el canal oficial de Telemundo, así como a través de la propia televisora. Sin embargo, en la plataforma de videos, los capítulos no estaban completos, pues se trataba solo de un resumen, mientras que algunos seguidores de la saga no viven en EUA por lo que no pueden disfrutar de la serie por la televisora antes mencionada.

Debido a esto es que para quienes viven en México, ya puedes disfrutar desde el capítulo 1 de la primera temporada hasta la edición 9 en donde Rafael Amaya se despide de su icónico personaje, a través de la plataforma VIX+, esta serie está disponible desde el pasado mes de agosto para todos aquellos suscriptores de la aplicación en su versión “Plus”.

¿Por qué Rafael Amaya ya no será parte de El señor de los cielos?

Rafael Amaya anunció que esta novena temporada sería su última como Aurelio Casillas, marcando el fin de una era. En una entrevista con People en Español, el actor expresó su satisfacción por el desarrollo de su personaje a lo largo de los años y su deseo de explorar nuevos proyectos.: “Cerrar mi ciclo con esta novena temporada me llena de mucha satisfacción”, declaró para la fuente antes mencionada.

Esta decisión ha generado un gran interés sobre lo que vendrá en el futuro de la serie. Aunque Amaya se despide de su emblemático papel, la historia no termina aquí. Y es que ha confirmado que “El Señor de los Cielos” continuará bajo el título “Dinastía Casillas”, donde los herederos de la familia Casillas tomarán el protagonismo, introduciendo nuevos conflictos y personajes al ya conocido mundo del narcotráfico.

¿Cuál es el final de “Aurelio Casillas”?

El episodio final de la novena temporada dejó a los espectadores en estado de shock. La historia culminó con una serie de tragedias, donde varios personajes clave perdieron la vida en un violento enfrentamiento. Desde la llegada de “El Cabo” hasta la activación de una bomba que resultó en la muerte de varios personajes, la tensión se mantuvo hasta el último segundo. Este desenlace no solo cerró un capítulo importante, sino que también dejó abiertas varias preguntas sobre el futuro de la familia Casillas.

Entre los personajes que encontraron un destino trágico se encuentran “El Greñas”, “El Pitufín” y “Mecha”, cuya muerte sorprendió a los seguidores, sin embargo, “Aurelio Casillas” papel emblemático e interpretado por Rafael Amaya no murió, lo que deja la posibilidad abierta de que el actor tenga una participación especial en “La Dinastía Casillas”, o por lo menos eso es lo que piensan los seguidores de esta saga.