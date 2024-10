Pepe Aguilar cantó "Cuídamela bien" en los Premios Billboard con FOTOS junto a Ángela Aguilar y dedicatoria a Nodal | VIDEO

Los Premios Billboard de la Música Latina dejaron una noche inolvidable que empezó con los mejores looks de todos los nominados a la premiación, pero también por las presentaciones que el talento en español presentó desde el escenario; aunque hay mucho que comentar sobre lo que se vivió, quien se robó todos los reflectores fue Pepe Aguilar quien cantó "Recuérdame Bonito", "Por mujeres como tú" y "Prometiste", tan sólo por mencionar algunos de los éxitos que presentó frente al público y parte de su familia.

Sin embargo, uno de los momentos más especiales de la entrega de premios ocurrió cuando el cantante cantó su nuevo sencillo, "Cuídamela bien", una canción que está completamente dedicada a todos los padres que tienen que dejar a sus hijas para entregarlas a un nuevo amor, según ha comentado él mismo. El éxito ha sido relacionado al matrimonio de su hija menor, Ángela Aguilar y al matrimonio que tuvo hace unos meses con Christian Nodal; lo que hizo especial de esta primera presentación en vivo fue que el hijo de Flor Silvestre no dudó en compartir algunas fotos junto a su pequeña para despedirla ahora que ya está casada.

La emoción del público presente, entre ellos su esposa Aneliz y sus dos hijos Aneliz y Leonardo, cuando la música instrumental acompañada por mariachi comenzó a sonar "Cuídamela bien" y entre gritos y aplausos el intérprete comenzó a cantar frente a todos la canción dedicada a Ángela Aguilar y a Nodal. Aunque en un inicio el fondo estaba lleno de una nube de humo con flores amarillas, cuando dijo el nombre del tema, en el fondo comenzaron a aparecer fotos junto a su hija.

En las imágenes seleccionadas se ve poco a poco el crecimiento de la "princesa del regional mexicano", desde que era una bebé siendo cargada en brazos por su padre, hasta las fotos que han comenzado a tomarse con el paso de los años ya ambos en el escenario y convertidos en los grandes cantantes que el mundo conoce. El momento resultó muy emotivo para todos los presentes, según dejaron ver las cámaras al enfocar al público con grandes sonrisas y conmovidos por lo que acababa de ocurrir.

Así recordó a Ángela Aguilar. (Foto: YouTube @TelemundoEntretenimiento)

Pepe Aguilar sorprende al cantar "Cuídamela bien" en los Premios Billboard frente a su familia

La noche de los Premios Billboard cerró con una presentación de Pepe Aguilar haciendo un resumen musical de su trayectoria, pues recordemos que se llevó el premio al Salón de la Fama y que para la ocasión cantó algunos de sus grandes éxitos, aunque concluyó su show con su más reciente lanzamiento "Cuídamela bien". Según lo que dejaron ver las cámaras, no sólo el cantante se mostró conmovido, pues su familia presente en la primera fila cantó a todo pulmón.

Aunque mucho se ha comentado que este tema está completamente dedicado a Ángela Aguilar y a Christian Nodal, lo cierto es que el líder de la Dinastía ha dejado en claro que es para todas las hijas que inician una nueva etapa en su vida, algo que hizo pensar a los fans que Pepe no sólo la cantó para los recién casados, sino también que se la habría dedicada a su hija Aneliz que además de estar entre el público, anunció su compromiso hace unos días.

Por medio de una serie de fotos en Instagram Pepe y Leonardo compartieron el feliz momento en el que Aneliz se comprometió con un elegante vestido midi y frente a su novio Luis Rodrigo Castillo, un abogado, a quien le dio el "sí, acepto" con una enorme sonrisa reflejada en su rostro. La emoción se hizo tanta entre los fans que lo que se vivió en los Premios Billboard se hizo viral en redes sociales con múltiples mensajes, incluyendo algunas críticas.

"Esperando que también le haga una canción a su otra h8ja que también se casa pronto... ahhh no, con la otra no factura porque no deja", "Don Pepe facturando", "que momento tan más bello y nostálgico", "grande Pepe", "uno de los momentos más hermosos tu muñequita hermosa mi Pepe", "me encanta", "hermosa canción" y "Señor Pepe muchas felicidades", son algunos de los comentarios que se leen en la red.

