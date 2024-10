Cazzu sale de fiesta con el "vestido de la venganza" a días de la controversial entrevista de Ángela Aguilar, ¿indirecta para Nodal?

Hace unos días Ángela Aguilar ofreció una entrevista en la que por primera vez habló sobre su relación amorosa y de matrimonio con Christian Nodal, esto luego de meses bajo el escrutinio público por iniciar noviazgo mientras el cantante acababa de convertirse en papá y terminar la relación con su ex, Cazzu. Aunque las declaraciones de la "princesa del regional mexicano" han sido de lo más comentado de la semana, no es la única que ha aparecido ante el público, pues en las últimas horas se hizo viral un video en el que aparece la argentina de fiesta y con lo que muchos ya llamaron "el vestido de la venganza".

Recordemos que el término de "vestido de la venganza" se lo debemos a Lady Di, quien tras su divorcio rompió todos los protocolos de la realeza al aparecer en un vestido negro y con confección entallada y con un sorprendente escote con el que asistió a una fiesta. Las imágenes de la princesa de Gales son tan icónicas que prevalecen hasta nuestros días, por lo que ahora cada que una famosa aparece tras su ruptura con alguna pareja luciendo una pieza como la de la royal, se le nombra también con un look vengador y perfecto para mandarle un mensaje al ex.

Ahora el nombre de Cazzu, Julieta Emilia Cazzuchelli, se ha hecho tendencia en redes sociales por aparecer no con un vestido negro como el de la princesa Diana, sino por un look mucho más moderno, pero igual de impactante. Su aparición causa todavía más sorpresa ya que es la primera aparición pública que tiene desde que Ángela Aguilar, esposa de su ex y padre de su hija Inti, Christian Nodal, habló sobre su verdad hace unos días.

En sus polémicas declaraciones Ángela Aguilar confesó que fue novia de Nodal meses antes de revelarlo a sus fans, además que aseguró que nadie en este triángulo amoroso terminó con el corazón roto gracias a que todos los involucrados sabían lo que ocurría y estuvieron de acuerdo con ello. Aunque la mexicana ha recibido muchas críticas por sus recientes comentarios, hasta el momento no ha dado más detalles, ni la propia Cazzu, quien este domingo reapareció junto a su hija Inti con motivo del Día de las Madres en Argentina con una foto en Instagram.

Así captaron a Cazzu este fin de semana. (Foto: IG @cristianangelan)

Cazzu aparece de fiesta con un vestido de la venganza y la critican en redes

Luego del escándalo que revivió Ángela Aguilar por su matrimonio con Christian Nodal, se hicieron virales en redes algunas imágenes de Cazzu disfrutando de una fiesta en una discoteca que además tuvo música en vivo. Aunque se desconoce en dónde se celebró el evento, el video de Julieta cantando y bailando con un look de impacto ha causado sensación en las redes.

Las tomas muestran a la ex de Christian Nodal con un sorprendente vestido de estampado y semitransparencias con el que además resaltó su figura. En todo momento se le nota súper sonriente y con ánimos de fiesta dejando ver que dejó el pasado atrás; sin embargo, en redes ha recibido críticas por salir de fiesta. Ante ello sus fieles fans no han dudado en defenderla al asegurar que tiene derecho a divertirse.

Maryfer Centeno analiza a Cazzu de fiesta tras comentarios de Ángela Aguilar

Tras hacerse viral un video de Cazzu de fiesta, la grafóloga mexicana Maryfer Centeno hizo un video analizando el comportamiento de la cantante y no dudó en afirmar que la argentina mostró libertad en todo momento. "Después de las declaraciones en ABC de Ángela Aguilar, (Cazzu) traía este vestido de la venganza, que además parece como, percepción de transparencia, un vestido entallado que lo que hace es resaltar la figura", dijo.

La también colaboradora del programa Hoy explicó que el look de la mamá de Inti resulta muy juvenil y atractivo, aunque lo más importante es el mensaje de "desafío" que lanzó la famosa en esta aparición y que en su momento también replicó Lady Di con su famoso vestido de la venganza.

"Este vestido es diferente, se sale del color negro, vemos cómo de alguna forma es cada vez más atractiva. Cazzu luce liberada y justamente esta relación, esta característica distintiva, esta relación de cintura-cadera, hace que el cuerpo parezca un reloj de arena y sea atractivo para un hombre", dijo Maryfer Centeno.

