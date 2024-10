La frase con la que Thom Yorke mató las ilusiones de un posible reencuentro de Radiohead

La escena musical global está liderada por artistas que marcaron un precedente en esta industria. Eso sucede con la banda británica Radiohead porque es considerada una de las mejores de todos los tiempos. Tras la separación, los fans no pierden la esperanza de volver a ver a los integrantes unidos para grabar un nuevo disco o pisar un escenario; sin embargo, Thom Yorke usó una tajante frase para enfatizar que un posible reencuentro no es una opción para él.

El intérprete de “Creep” y “No Surprises” tuvo esta postura durante la entrevista que le concedió al medio australiano Double J para hablar del disco “Cutouts” que lanzó con la banda The Smile en la colabora con Johnny Greenwood, el guitarrista de Radiohead, y Tom Skinner, un baterista que ha trabajado con Sons of Kemet y Melt Yourself Down.

Durante la charla, Thom Yorke, de 56 años de edad, fue cuestionado acerca del futuro de Radiohead y la oportunidad de un reencuentro, que es una petición de sus fans. De manera puntual, el compositor y músico británico expresó “no estoy al tanto de aquello y francamente me importa un carajo” y expuso que ahora su objetivo es centrarse en sus proyectos personales.

Por qué Radiohead se separó

Sin brindar mayores detalles de su puntual decisión con respecto al reencuentro con sus colegas de Radiohead, el vocalista agregó “gracias por la preocupación, pero creo que nos hemos ganado el derecho de hacer lo que tiene sentido para nosotros sin tener que dar explicaciones”.

La banda Radiohead se mantuvo unida desde su fundación en 1985 hasta 2020, año en el que sus integrantes decidieron distanciarse de todo a raíz de la pandemia por el Covid-19, explicó en ese momento Phil Selway, baterista de la agrupación. Después de tomar esta decisión, cada artista centró su atención en sus planes personales, lo que significó un cambio de aires e incluso crecimiento profesional.

Qué discos ha lanzado Radiohead

La banda británica se ha mantenido fiel al rock alternativo, género musical que domina, mediante los nueve discos de estudio con los que exploró diversas facetas musicales; estos discos son los siguientes:

“Pablo Honey” (1993) “The Bends” (1995) “Ok Computer” (1997) “kid A” (2000) “Amnesiac” (2001) “Hall to the Thief” (2003) “In Rainbows” (2007) “The King of Limbs” (2011) “A Moon Shaped Pool” (2016)

