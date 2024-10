La boy band 5 Seconds Of Summer se despiden de Liam Payne: "Te estaremos eternamente agradecidos"

El mundo de la música se vistió de luto después de que se diera a conocer la muerte del músico británico Liam Payne, uno de los integrantes más queridos de One Direction, quien falleció al caer del tercer piso de un hotel de lujo en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

Su partida repentina ha dejado un vacío irreparable en el corazón de millones de fans alrededor del globo, quienes crecieron escuchando sus canciones y viéndolos convertirse en auténticas leyendas del pop, sin duda, una de las mejores boy bands que se han hecho en el Siglo XXI.

No solamente sus compañeros de banda le dedicaron mensajes de despedida con mucho sentimiento y nostalgia, también otras bandas que encontraron inspiración en la música de One Direction decidieron mandarle sus condolencias a la familia, amigos o conocidos del cantante.

Murió en Argentina.

5 Seconds Of Summer se despide de Liam Payne

La noticia del fallecimiento de Liam Payne, exmiembro de One Direction, conmocionó al mundo de la música. Su partida prematura dejó un vacío inmenso en el corazón de millones de fans alrededor del globo. Entre los innumerables mensajes de condolencia y homenajes, destacó el emotivo comunicado publicado por la banda australiana 5 Seconds of Summer.

Conocidos por sus éxitos en la escena pop-rock, 5SOS y One Direction compartieron un momento crucial en sus carreras. Ambas bandas emergieron en la misma época y se convirtieron en los ídolos de una generación. Sus trayectorias se cruzaron en diversas ocasiones, forjando una conexión especial.

En este sentido, el mensaje de 5 Seconds of Summer trasciende el simple ámbito musical. Las palabras de Calum, Ashton, Luke y Michael reflejan una profunda amistad y admiración hacia Liam Payne, quien siempre los apoyó desde el inicio de su carrera. Su publicación se convierte en un tributo sincero y conmovedor, recordando la luz y el legado que dejó el cantante británico.

"Estamos desconsolados. Te amamos, Liam, y nunca olvidaremos la influencia que tuviste en nuestras vidas. Realmente creíste en nosotros y por eso te estaremos eternamente agradecidos. No sabemos si te lo agradecimos lo suficiente. Siempre fuiste muy amable con nosotros. Fue un honor comenzar nuestro viaje contigo, nunca olvidaremos tu presencia en nuestras vidas. Había una luz tan brillante en ti que siempre la vimos. Estamos tan devastados que este mundo apagó esa luz. Esperamos que siempre estés cantando allí. Con todo nuestro amor, Calum, Ashton, Luke y Michael"

La banda agradeció el apoyo de Liam.

¿Quiénes son la banda 5 Seconds Of Summer?

5 Seconds of Summer (5SOS) irrumpió en la escena musical a mediados de la década de 2010 como una banda de pop que rápidamente conquistó los corazones de millones de adolescentes alrededor del mundo. Originarios de Australia, estos cuatro jóvenes músicos se dieron a conocer gracias a sus covers de canciones populares que compartían en YouTube.

Su éxito los llevó a firmar un contrato discográfico y a lanzar su álbum debut homónimo en 2014, el cual incluyó éxitos como "She Looks So Perfect" y "Amnesia". Algunas otras canciones populares son "She's Kinda Hot" y "Jet Black Heart", además de otras del estilo de "Youngblood", "Teeth" y "Easier", todas las anteriores, auténticos himnos para una generación.

Más allá de sus éxitos comerciales, 5SOS se ha caracterizado por su conexión con sus fans, a quienes llaman "5SOS Family". Su música, llena de energía y positividad, ha servido como banda sonora para muchos jóvenes, quienes encuentran en sus letras y melodías una forma de expresarse y sentirse identificados.

