Gaby Spanic relata la agresión física que vivió con un famoso actor de telenovelas: "me agarró del cuello, me desvanecí"

La mañana de este sábado 19 de octubre el nombre de la actriz de telenovelas, Gaby Spanic apareció en las principales tendencias de búsqueda después de hablar de la violencia que sufrió durante su noviazgo con un famoso actor. Su testimonio ocurrió en la nueva temporada de "Secretos de villanas".

Frente a sus demás compañeras, Gaby Spanic reveló los tormentosos momentos que vivió junto al actor José Ángel Llamas, con quien sostuvo un largo romance. Sus compañeras no pudieron ocultar su asombro por todo lo que pasó la protagonista de "La usurpadora".

Resulta que la protagonista de "La Usurpadora" relató que un día José Ángel Llamas se estaba golpeando en el baño, por lo que acudió a ayudarlo. La actriz le habría dicho que no se hiciera daño y fue en ese momento donde la agredieron físicamente, hasta dejarla inconsciente.

De acuerdo con el testimonio de Gaby Spanic el actor la tomó por el cuello y la ahorcó hasta que perdió el conocimiento. Las demás famosas, entre ellas Laura Zapata y Cynthia Klitbo, externaron su preocupación por los momentos de terror que vivió la famosa.

"Un día lo vi golpeándose en el baño, le dije no te golpees, me miró con cara de loco y me agarró el cuello, yo me caí", contó.