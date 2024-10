Fue la conductora más hermosa de Televisa, "renunció" a su fama en México hace 11 años y así luce en la actualidad

A inicios de los años dos mil los seguidores de Televisa se llevaron una gran sorpresa con el talento y la belleza que derrochó una joven conductora de televisión que poco a poco se fue robando la atención de los millones de fanáticos hasta llegar a ser considerada una de las favoritas.

Después de su debut como actriz de telenovelas, la famosa nacida en Culiacán en el estado de Sinaloa probó suerte como conductora, demostrando que lo suyo era estar frente a las cámaras de televisión. En un corto tiempo apareció como una de las máximas referentes del entretenimiento en nuestro país.

La conductora fue de las favoritas. Foto: Programa Hoy

¿Qué fue de la conductora Anais Salazar?

A su corta edad, Anais Salazar demostró una gran pasión por el entretenimiento, teniendo sus primeras oportunidades como protagonista de telenovelas como "Huracán", "El privilegio de amar", "Tú y yo" y "Bajo un mismo rostro". En 2003 su carrera dará un importante giro que la llevó a gozar de una envidiable fama.

Resulta que en aquel año Anais Salazar fue anunciada como parte del elenco del "programa Hoy", el matutino más visto de México. En aquellos días la presentadora formó un gran equipo a lado de Laura Flores, Arturo Peniche, Patricio Cabezut, Andrea Legarreta y Ernesto Laguardia. Desafortunadamente en 2006 se confirmó su salida de la transmisión.

A partir de ese la famosa nacida en Culiacán continuó con su carrera como actriz colaborando en "Amor sin maquillaje", "Pasión", "Mujeres asesinas", "La rosa de Guadalupe" y "La que no podía amar". Además fue conductora de "Acceso total", "Chisme No Like", entre otras transmisiones.

Así luce actualmente Anais Salazar

Después de triunfar durante muchos en México, Anais Salazar tomó la decisión de irse de México para comenzar a vivir en la ciudad de Los Ángeles en California, Estados Unidos. Actualmente sigue apareciendo frente a las cámaras de televisión en el programa "Mañana Latina". En su reciente al matutino de San Ángel confirmó que lleva 11 años lejos del país.

En sus redes sociales la exconductora del "programa Hoy" suele compartir fotografías de las distintas colaboraciones que tiene en la pantalla chica. Los fans la sigue recordando con mucho cariño por su paso en las telenovelas y varios programas de nuestro país. Así luce actualmente.

La conductora fue la favorita. Foto: Instagram/@oficialanais

