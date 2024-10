El actor Roberto Duarte dio vida a Paco Stanley y mostró su habilidad para cambiar

Este 2024, Roberto Duarte cosecha el trabajó de más de una década en la industria del entretenimiento mexicano interpretando distintos personajes que lo retan a encontrarse y al mismo tiempo le dejan mostrar su abanico de colores al público y a los productores.

“Me siento muy afortunado, he tenido desde principios de mi quehacer en audiovisuales, la fortuna de interpretar personajes completamente opuestos y eso me hace estar muy agradecido con la vida y los productores que confían en mí y le apuestan a un rango extremo ante mi posibilidad para crear personajes”, afirmó.

Tan sólo este año interpretó a Paco Stanley en “¿Quién lo mató?”, al cronista de box “Sammy Salgado” en “La Máquina” y a “Richard” un padre de familia en “Sangre llama sangre”. Esta habilidad por interpretar papeles tan extremos el uno del otro, no es nueva, en “El Baile de los 41” da vida a “Gabriel” (2020), un cantante de ópera homosexual, mientras que en “Un extraño enemigo”, fue “Navarro”, un policía totalmente oscuro y terrible, por citar tan sólo unos ejemplos, ya que está abierto a todo tipo de proyectos, no se encasilla en una sola idea.

“Me siento cómodo con todas las posibilidades y estilos, y me gusta que la industria ya vio también que tengo esa capacidad de instalarme en cualquier estilo y hacerlo con contundencia. Confío en la mística de nuestro quehacer como actores, nos toca representar lo que nos toca decir en la vida, más que buscar, confío en los designios de los dioses del teatro y los recibo con amor”, detalló.

Sin embargo, crear un personaje como Stanley fue todo un reto, al estar en la memoria colectiva de la gente:

“‘Quién lo mató’? me ha traído puras cosas buenas, el público me dice cosas muy bonitas sobre mi trabajo, y si en la industria ya tenía un lugar de reconocimiento y respeto de mis compañeros, este proyecto vino a significar un escalón arriba en el interés de los productores hacia mi trabajo”.

A inicios de este mes estrenó la serie “La Máquina”, donde es un narrador de box que le permitió recordar su pasado como reportero:

“Este tipo de uso de lenguaje y entonación de la voz, la tenía muy entrenada de todos los años que trabajé como reportero e hice tele, por eso cuando me llamó Gabriel Ripstein para el papel, acepté porque me dijo que era un hombre que necesitaba de mucha improvisación y eso me gustó”.