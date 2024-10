Maryfer Centeno analiza a Mariana Echeverría tras exponer a sus compañeros: “tiene deseos reprimidos”

Luego de su polémica salida de La Casa de los Famosos México, Mariana Echeverría nuevamente da de qué hablar, pues ahora la conductora grabó sin consentimiento afuera de un cuarto de hotel sonidos íntimos de algunos de sus excompañeros del reality show, esto ha sido muy mal visto por parte de usuarios de redes sociales, pues señalan que esto puede ser un delito.

Tantos ataques ha recibido Echeverría por haber grabado este video que incluso la conductora lo eliminó de sus redes sociales, sin embargo, dicho video se ha viralizado en redes sociales, es importante mencionar que no se tiene conocimiento de la identidad de las personas que emitían tales sonidos. Sin embargo, la exparticipante de Me Caigo de Risa no se ha salvado de las críticas, por tal razón es que la experta en análisis corporal y grafóloga Maryfer Centeno analizó el actuar de Mariana al grabar este tipo de contenido.

Maryfer Centeno analiza a Mariana Echeverría

Maryfer Centeno, decidió analizar el caso a través de su cuenta de TikTok. En su análisis, Centeno sugiere que la conducta de Mariana podría estar motivada por deseos o curiosidades reprimidas. Esta declaración ha generado aún más interés en el tema, con algunos usuarios apoyando la idea de que las acciones de la conductora podrían tener un trasfondo psicológico más profundo.

Y es que, usuarios de redes sociales seguidores de La Casa de los Famosos México señalan que Mariana Echeverría sí es una mala persona, pues le recuerdan que a su salida del reality ella decía que solo era parte del contenido, pero que ahora está exponiéndose de esta forma, lo que deja mucho que decir de la conductora.

Durante su análisis, Centeno dijo que la publicación de Echeverría podría ser una proyección de deseos reprimidos, sugiriendo que detrás de la acción, podrían existir experiencias o curiosidades que la conductora no ha logrado satisfacer en su vida personal.

“Puede ser una proyección de deseos reprimidos, claro que sí, de cosas que le gustaría vivir, experimentar… deseos, curiosidades reprimidas. Entonces, a través de la privada de los demás o íntima, pues ahí trata de satisfacer sus propias necesidades”, Dijo Maryfer Centeno

¿A Mariana Echeverría le gusta espiar detrás de las puertas?

Además de hablar sobre los deseos reprimidos, Maryfer Centeno también sugirió que la publicación de Mariana podría estar relacionada con inseguridades personales. Según la también colaboradora del programa Hoy, este tipo de comportamiento podría ser un intento de la conductora por compensar sentimientos de inseguridad o falta de control en otras áreas de su vida. Centeno señaló: "Está también una curiosidad que podría ser patológica, que quiero decir con esto, que no sabemos si ella tiene la compulsión de escuchar detrás de las paredes".

Este comentario hace referencia al comportamiento de Mariana Echeverría en “La Casa de los Famosos México”, donde en ocasiones se le vio escuchando conversaciones ajenas detrás de las paredes. Para Centeno, esta repetición de comportamientos podría ser un indicio de una compulsión, algo que reflejaría una falta de control sobre ciertos impulsos y la búsqueda constante de estímulos externos que la conductora no puede evitar.