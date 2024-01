Irina Baeva confirma que será Aventurera y así es como se va a preparar para el personaje

El año 2023 fue muy bueno para Irina Baeva. Con la plenitud que dan los años, la pareja de Gabriel Soto enfrentó buenos y malos momentos con valentía y muchas ganas de salir adelante. Un ejemplo de esto fue hace dos meses cuando ella misma reveló que Gabriel había perdido una propiedad en Acapulco, todo debido al paso del Huracán Otis.

Luego de esto, la pareja se volcó en el trabajo para cerrar de la mejor manera el 2023 y recibir el 2024 con esperanzas renovadas. Para su buena suerte, ambos la pasaron de lujo, primero en la playa y luego rematando el Año Nuevo en Nueva York, algo que en definitiva sembró en ellos el anhelo de un año lleno de cosas buenas.

Y, para que el trabajo no falte, la misma Irina Baeva confirmó que sí será la actriz que de vida a la Aventurera que producirá Juan Osorio, todo esto a pesar de que la familia de Carmen Salinas, productora mítica de este montaje, ha señalado que debe prepararse más.

Irina Baeva tiene en Gabriel Soto a su principal apoyo. Foto:Especial

Te puede interesar:

Gabriel Soto vuelve a posponer su boda con Irina Baeva

A su paso por el aeropuerto y a pocos días de volver a las grabaciones de 'Juana la Virgen', Irina Baeva confirmó que el productor Juan Osorio la eligió para personificar a Aventurera.

"No me corresponde a mí soltar las noticias, le corresponde al productor (Juan Osorio), ya platicamos y definimos cositas, pero todavía no quiero hacerlo oficial porque está apenas viendo todo, no hemos empezado, apenas leí el guion y eso. La palabra se la dejo a Juan (Osorio) en este sentido porque a él le corresponde", indicó Irina Baeva.