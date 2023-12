Geraldine Bazán aclara si le robó el novio a Gaby Spanic: "no me voy a clavar en eso"

Geraldine Bazán rompió el silencio tras ser acusada por Gaby Spanic de bajarle a su novio, ambas participaron en el reality show "Secretos de villanas"; sin embargo, lo que causó sorpresa fue que la expareja de Gabriel Soto prefirió no hablar sobre el tema, no desmintió ni aceptó las acusaciones.

"Yo no me voy a clavar en eso y no me voy a meter en ese tipo de dinámicas", comentó Geraldine Bazán.