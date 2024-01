Irina Baeva y Gabriel Soto reciben el 2024 en NY: así fueron sus costosas vacaciones

Se acabó el 2023 y con él quedaron atrás múltiples experiencias y recuerdos, y algunos famosos decidieron compartir en sus redes sociales videos y fotografías de su cena de fin de año junto a sus seres queridos. Una de las actrices que presumió en Instagram la forma en que recibió el Año Nuevo fue justamente la rusa Irina Baeva.

"Bienvenido 2024 y lo mejor es que fue incluso mejor que en las fotos ¡porque es Nueva York!", escribió quien fue durante varios años la villana de la telenovela "Nadie como tú".

La actriz compartió diversas fotos de su cierre de año en Estados Unidos. Foto: Instagram

¿Con quién cerró el 2023 Irina Baeva?

La actriz de telenovelas como "Amor dividido" y "Soltero con hijas", cerró el 2023 con broche de oro y acompañada de su prometido Gabriel Soto. En uno de los videos compartidos en sus redes sociales, es posible ver que la última noche de ese año, ambos disfrutaron de la pirotecnia que iluminó la majestuosa estatua de La Libertad, ubicada en la Isla de la Libertad, en el puerto de Nueva York, Estados Unidos.

Ambos lucían muy contentos pese a que en los últimos días de 2023 fueron tendencia en redes sociales sobre todo después de que la también conductora de televisión compartiera en una entrevista algunos de sus propósitos para este 2024 y detalles sobre su posible boda con el galán mexicano de telenovelas como "Vencer la culpa" y "Mi camino es amarte".

Así disfrutaron de la última noche de 2023 en USA. Foto: Instagram

Pese a toda la polémica que surgió alrededor de esta famosa pareja el año pasado, ambos actores han demostrado que su relación está más fuerte que nunca y se regalaron unas vacaciones en crucero o al menos eso es lo que se especula entre sus seguidores.

Las fotografías de sus vacaciones en USA, han generado ya más de nueve mil me gusta por parte de sus fans, así como diversos comentarios, entre ellos: "¡Nuestra pareja favorita!" y "Happy New year! We love you!". ¿Será que esta pareja llegará al altar en este 2024?