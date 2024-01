Entre lágrimas, Daniela Romo habla de la muerte de Tina Galindo: “No la despido, la llevo en mí”

Luego de que se diera a conocer el lamentable fallecimiento de Tina Galindo, Daniela Romo se dio el tiempo para atender a la prensa y, entre lágrimas, hablar sobre la partida de la reconocida productora de 78 años de edad, quien para ella también fue su representante y compañera de vida, por lo que las palabras de la actriz y cantante conmovieron a todos sus seguidores.

Estas palabras de Daniela Romo fueron vertidas tras su llegada a la casa de Tina Galindo, lugar en el que se realizan los ritos funerarios correspondientes y para empezar la actriz señaló que fueron 44 años de vida los que compartió con la reconocida productora, a quien de ahora en adelante honrará todos y cada uno de los días que le queden por vivir.

“Gracias por estar aquí para honrar a una persona de trayectoria impecable, una gran creadora y madre de esta criatura, fueron 44 años haciendo todo juntas y nunca me alcanzará la vida más que para honrar lo que ella me enseño, recorrer los caminos por los que ella me guio y todo lo que me regaló en la vida”, comenzó Daniela Romo.

En otro momento de sus declaraciones, Daniela Romo señaló que tras la muerte de Tina Galindo quedó en completa orfandad pues comparó su fallecimiento con el de su madre, incluso, mencionó que fue la productora la persona que le dio el ser sin parirla, por lo que quedó más que claro que tenían una conexión más que estrecha.

Daniela Romo y Tina Galindo fueron compañeras de vida por más de cuatro décadas. Foto: IG: tina_galindo

“Lo importante es que se queda en los corazones y mentes de muchas personas, especialmente en mí, es el ser que me dio el ser sin parirme y pues es un vacío grandísimo en mi vida, ahora sí me siento muy huérfana porque ya no tengo a mi mamá, ni tengo a Tina, pero las llevó en mí”, expresó la intérprete de “Mentiras” y “Yo no te pido la luna”.

Para finalizar, Daniela Romo señaló que sí tuvo la oportunidad de despedirse de Tina Galindo, quien, de acuerdo con un comunicado de prensa, falleció debido a un paro respiratorio la noche del pasado lunes 29 de enero y la actriz señaló que solo pudo expresarle su agradecimiento, admiración y respeto, además, señaló que no pretendía despedirla pues siempre la llevará en su interior.

Daniela Romo aseguró que siempre llevará en su corazón a Tina Galindo. Foto: IG: tina_galindo

“No le dije nada más lo que le agradecía y todo el amor que siempre sentí y siento y sentiré por ella, la admiración y el respeto que me deja, son tantísimas enseñanzas que no puedo decir una, pero es el ser que me dio el ser, no la despido, la llevo en mí”, finalizó Daniela Romo, quien también señaló que todavía no se tiene definido qué pasará con los restos de la productora, además, mencionó que no sabe cuál fue su última voluntad, no obstante, señaló que ella misma se está encargando de organizar un homenaje para la reconocida productora.