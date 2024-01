Tina Galindo muere por Covid-19: así fue como Daniela Romo habló de su relación, "ha estado conmigo 44 años"

Este martes 30 de enero, la farándula mexicana está de luto, tras haberse confirmado la muerte de la productora de teatro Tina Galindo debido a complicaciones con el COVID-19 a los 78 años de edad.

Fue la periodista María Luisa Valdes Doria quien confirmó la lamentable noticia del deceso de la reconocida productora, cabe señalar que hasta el momento, Daniela Romo eterna compañera de Tina Galindo no se ha pronunciado al respecto.

Foto: Cuartoscuro

Fue en el año 2023, cuando Daniela Romo por fin habló sobre el gran amor y admiración que le tiene a Tina Galindo, quien fue gran parte importante del éxito de la cantante y actriz, incluso hubieron muchos rumores sobre una relación amorosa.

Y es que Galindo no sólo fungió como manager de Daniela Romo durante más de 4 décadas, sino que además tuvieron una gran relación, tanto así que la cantante describió a la productora como pieza fundamental en su vida.

Estuvieron juntas más de 40 años.

Foto: Especial

Tras hablar así de su eterna compañera, Daniela Romo en febrero del 2023 reveló que fue un tanto complicado acostumbrarse a su nuevo estilo de vida, pues luego de las complicaciones de salud de Tina Galindo ya no pueden estar juntas “de arriba para abajo” como antes lo hacían.

Sin embargo, la actriz y cantante revela que le confortaba tenerla cerca y que de una u otra forma Tina siguiera poniendo orden a su vida pues al final ella era “la jefa”.

“Lo que pasa es que ahora no puede andar de arriba para abajo como andábamos antes, pero eso no importa, es lo de menos…Tenerla cerca me alienta, el que ella me supervise mis cosas, como siempre a sido, es la jefa, con eso tengo; la adoro con todo mi ser”.dijo Daniela Romo