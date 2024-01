Daniela Romo: esta es la canción que presuntamente la habría compuesto a Tina Galindo

Luego de que se diera a conocer el fallecimiento de Tina Galindo, en distintos medios de comunicación, así como en plataformas digitales comenzaron a circular distintas historias y anécdotas con las que se ha recordado a la reconocida productora de teatro y una de las más ha llamado la atención es en la que se asegura que Daniela Romo, con quien sostuvo una relación más que cercana, le habría dedicado una canción que habría dejado en evidencia cuál era su verdadero vínculo, por lo que a continuación te contamos todo lo que sabemos al respecto.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que además de ser una de las productoras teatrales más importantes del país durante el último medio siglo, Tina Galindo también se desempeñó como representante artística de Daniela Romo desde el año de 1982 y desde entonces han estado juntas en todo momento, por lo que en más de una ocasión fueron vinculadas sentimentalmente, sin embargo, fue hasta hace apenas unos meses cuando la cantante realizó unas declaraciones con las que habría confirmado que entre ella y la productora hubo algo más que una amistad, no obstante, no lo dijo de forma explícita.

“Ha estado conmigo 44 años. Hemos hecho todo en la vida juntas y es un ser más que importante para mí. Estoy con ella, además de una admiración gigantesca porque tiene una fuerza y es maravillosa persona (…) Lo que pasa es que ahora no puede andar de arriba para abajo como andábamos antes, pero eso no importa, es lo de menos, tenerla cerca me alienta, el que ella me supervise mis cosas, como siempre ha sido, es la jefa, con eso tengo, la adoro con todo mi ser” fueron las palabras con las que Daniela Romo se refirió a Tina Galindo hace algunos meses durante una entrevista para Televisa Espectáculos.

¿Qué canción le habría dedicado Daniela Romo a Tina Galindo?

Desde hace algunos años circula ha circulado una versión en redes sociales y distintos medios de comunicación en la que se asegura que Daniela Romo escribió “Yo no te pido la luna” pensando en Tina Galindo, con quien sostuvo una estrecha relación desde principios de la década de 1980, no obstante, es importante puntualizar que la también actriz no ha confirmado esta información de manera oficial.

“Yo no te pudo la luna” fue lanzada en el año de 1984 en su disco llamado “Amor Prohibido” y dicho tema es una adaptación de “Non voglio mica la luna”, la cual era interpretada por la italiana, Fiordaliso.

La versión italiana de “Yo no te pido la luna” habla de una mujer que quiere terminar una relación para buscar su propio espacio, mientras que, en la versión en castellano, la cual, fue reescrita por Daniela Romo y Zucchero Fornaciari, uno de los autores del tema original, la intérprete simplemente pide estar junto a la persona amada y como se dijo antes, Tina Galindo habría sido su inspiración.