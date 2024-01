¿Indirecta? Cynthia Rodríguez aparece tras escándalo por el bautizo de León y polémica con Flor Rubio

Los últimos días los nombres de Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera han encabezado las principales tendencias en redes sociales, esto luego del lujoso bautizo que le organizaron a su primogénito con una fiesta temática del "Rey León" e invitados de lujo, entre los que destacan parte de los conductores de "Venga la alegría"; sin embargo, el festejo terminó con una fuerte polémica para los famosos y con críticas por su extravagante estilo de vida.

Tras todo lo anterior, han salido a la luz todo tipo de polémicas que no sólo incluyen una crítica a la fiesta con la que celebraron el primer sacramento religioso de León, sino también viejas enemistades. El mejor ejemplo de lo anterior es el que la ex conductora del matutino de TV Azteca tendría con Flor Rubio, a quien dejó fuera de la gran celebración. Después de esto la periodista incluso aseguró que sacará a la luz toda la verdad de Cynthia Rodríguez, aunque a esta última parece que todo se le resbala.

Sigue leyendo:

El Capi Pérez se burla de Flor Rubio tras no ser invitada al bautizo del hijo de Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez: bautizo de su hijo es blanco de burlas por estos motivos

Para la ocasión Cynthia Rodríguez llevó un lujoso look. (Foto: IG @cynoficial)

Así lo demostró la esposa de Carlos Rivera con una nueva publicación en redes sociales, con la que habría mandado una indirecta a todos sus detractores y haters que la han atacado en los últimos días. Pues al estilo de la cantante Ariana Grande, dejó ver que poco le importa lo que dicen sobre ella, algo que revivió la polémica a la que se ha enfrentado recientemente; sin embargo, al haberla hecho por una historia de Instagram, el debate no se encendió con tanta fuerza.

Cynthia Rodríguez manda "indirecta" tras el escándalo en el que se vio envuelta

Por medio de un corto video de Instagram, la conductora tomó postura ante lo que se dice de ella, pero sin ninguna declaración. Para la ocasión, Cynthia Rodríguez apostó la elegancia y la diversión para responder al escándalo, pues en un corto video de escasos segundos en el que se le ve cantando y bailando muy sonriente, agregó la nueva canción de Ariana Grande "Yes, and?".

Así habría respondido Cynthia Rodríguez a sus haters. (Foto: IG @cynoficial)

Cabe destacar que aunque para muchos sólo se trató de una canción y la más viral del momento, no se debe de ignorar que es una de las más polémicas del 2024. La razón es que Ariana Grande desató la polémica con el estreno de este sencillo, pues fue tomado como una respuesta ante los señalamientos a los que se enfrentó en el pasado tras su divorcio y de supuestamente haber sido la tercera en discordia con Ethan Slater, quien es su actual pareja y que también rompió su matrimonio.

Hasta el momento Cynthia Rodríguez no ha compartido más detalles al respecto ni ha dado declaraciones de todo lo que se ha dicho sobre ella y Carlos Rivera, así como las críticas que recibieron porque en las fotos se observan ellos y a sus invitados, pero no al pequeño León. A pesar de esta última opinión que se ha visto en redes sociales, no se debe de olvidar que desde que el bebé nació, la pareja tomó la decisión de no mostrar su rostro.