¡Belinda era celosa! Lupillo Rivera confiesa que la cantante le bloqueaba mujeres en instagram

La Casa de los Famosos 4 ha presentado a una serie de concursantes que, con el paso de los días, encuentran alianzas y pasan de conocerse poco a poco, divertirse y pasarla bien, a sacar los trapitos al sol unos de otros. Ante esto, las dos luminarias más reconocidas en esta edición son Alfredo Adame y Lupillo Rivera, quienes acaparan el interés de los presentes por sus anécdotas.

Justo el pasado de Lupillo ha sido un tema recurrente, pues el cantante ha revelado que dos de sus hermanos lo amenazaron previo a entrar a la casa. Por si eso no fuera poco, el mismo Rivera también confesó que su ex pareja Belinda le reclamó en alguna ocasión cuando él usó una foto de sus ojos, algo que se confundió con la que su ex novio, Christian Nodal, también usó para un tatuaje en honor a la cantante mexicana.

Belinda le revisaba el teléfono a Lupillo

Es bien sabido que Lupillo Rivera y Belinda se conocieron en el año 2019, cuando ambos coincidieron en el reality de "La Voz México". Fue ahí donde surgió el amor, mismo que no duró más allá de medio año.

Es por esto que su vida amorosa causa mucho interés entre las integrantes de La Casa de los Famosos 4 y él, con la verdad en la boca, confesó que Belinda le revisaba el teléfono cuando eran pareja. De hecho, la intérprete pop le bloqueaba a las mujeres que él conocía en sus redes sociales.

Así se lo confesó a su compañera Ariadna Gutiérrez, quien fue más allá y preguntó si Belinda podía entrar a sus cuentas de Instagram a revisarle las conversaciones, Rivera admitió que sí.

¿Por qué permitió Lupillo Rivera que Belinda fuera tóxica con él?

Encaminada por los celos, Lupillo admitió que a la cantante no le agradaba que él conversara con más mujeres, incluso si las había conocido antes que a ella.

“Lo que pasa es que viene un momento donde le tienes confianza a la mujer, ¿no? Y yo... el celular ahí está. Y salía algo de que: ‘oye, ¿por qué esta muchacha te mandó un mensaje?’”, relató el cantante de música regional.

Para entender por qué Lupillo aceptaba sus celos, reclamos y bloqueos a las amigas que él tenía en Instagram, admitió que era para llevar la fiesta en paz con ella.

“Oye, pues es que la saludé el otro día en un show de radio y lo que sea y me siguió", le expresaba Lupillo a Belinda y ésta le contestaba: "Entonces andas muy amable”, confesó el hombre entre el asombro de sus compañeras del reality.

