La Casa de los Famosos 4: Lupillo Rivera revela que recibió un fuerte reclamo de Belinda cuando subió la foto de sus ojos

Uno de los grandes favoritos de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos en su edición de Estados Unidos, es Lupillo Rivera quien además fue el primer artista confirmado de este reality show, y aunque tan solo llevan un par de días encerrados, ya comenzaron los primeros cuestionamientos al cantante sobre su romance con Belinda.

Sin duda, Lupillo Rivera tiene mucho que pláticar dentro de LCDLF 4, pues además de una basta trayectoria, también ha sido protagonista de varias polémicas, pero sin duda, su romance con Belinda sigue dando de qué hablar, por lo que reveló que recientemente recibió un fuerte reclamo de la rubia y su equipo de trabajo y todo por una fotografía.

El fuerte reclamo de Belinda a Lupillo Rivera

Tan solo unos días antes de que Lupillo entrara a La Casa de los Famosos 4, el cantante comenzó a hacer promoción de su nueva producción musical llamada “Hay pa’ todas”, por lo que se le hizo sencillo subir una fotografía de sus ojos.

Lupillo trató de imitar la foto de Belinda.

Esto no tendría nada de malo o no hubiera causado polémica, de no haber sido por Belinda, pues la protagonista de “Bienvenidos a Edén”, tan solo unos días antes publicó una fotografía de sus ojos, la cual presuntamente utilizó Christian Nodal de boceto para el enorme tatuaje que éste se hizo en el pecho cuando fueron novios.

Belinda causó gran polémica con esta imagen.

Debido a lo anterior es que, de inmediato comenzaron las comparaciones entre la foto de Belinda y la de Lupillo Rivera, sin embargo, “el toro del corrido” recientemente confirmó que en efecto recibió un fuerte reclamo de su exnovia por haber hecho esta publicación.

Y es que todo comenzó cuando Ariadna Gutiérrez y Maripily Rivera cuestionaron a Lupillo si es que recibió un reclamo cuando publicó la foto de sus ojos, y él sin soltar mucha prenda reveló que no fue uno sino muchos.

“(¿te escribió un reclamo?) ¿eh? uno no, (¿y tu lo contestaste?) sí, pero como te digo siempre sale culpable el hombre, entonces uno como hombre tiene que, no pues que eres esto y esto ok, perdón, no que tu eres así..” comenzó a decir Lupillo

Lupillo confesó que recibió un reclamo.

¿Lupillo Rivera y Belinda siguen hablando?

Ante esto, Maripily Rivera cuestionó al cantante si es que luego de haber terminado su relación, él y Belinda siguen hablando, a lo que “El toro del corrido”, aseguró que no, pero solo hay comunicación para este tipo de situaciones.

“no, no mucho, solamente por estas situaciones…”, dijo Lupillo

Se conocieron y enamoraron en La Voz.

Luego de esto, el hermano de Jenni Rivera dejó claro que él no había iniciado esta conversación, por lo que sus compañeras lo apoyaron diciendo que fueron ellas quienes la iniciaron pues aseguran que el cantante es un caballero.