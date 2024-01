Leslie Gallardo se pone a llorar al extrañar a Emilio Osorio y fans recuerdan cuando él lloró por Karol Sevilla

Todavía no ha pasado ni una semana del inicio de la nueva temporada de “La Casa de los Famosos” y Leslie Gallardo ya se convirtió en una de las participantes más polémicas pues luego de tener una intensa discusión con Thali, ahora la influencer llamó la atención por ponerse a llorar desconsoladamente porque extraña a Emilio Osorio, con quien apenas lleva dos meses de relación. Este momento se hizo viral en plataformas digitales y además de ser tachada como “ridícula” también le recordaron cuando el hijo de Niurka y Juan Osorio lloró por Karol Sevilla cuando también participó en el reality.

Este polémico momento protagonizado por Leslie Gallardo ocurrió la noche del pasado jueves 25 de enero, en la que en compañía de algunos de sus compañeros se quebró en llanto y señaló que le está resultando sumamente complicado el encierro debido que ya extraña a Emilio Osorio, sin embargo, señaló que pese a su dolor se concentrará en aguantar lo más posible pues así se lo prometió al hijo de Niurka.

“Nadie me tiene obligada, estoy aquí porque quiero estar aquí, porque merezco estar aquí, estoy aquí por algo, si no, yo me salgo, digo ‘sabes qué, gracias’, yo le prometí que iba a aguantar, él me dijo ‘prométeme que vas a aguantar, prométeme que no te vas a salir’ y yo solo le dije ‘va a llegar un momento en el que voy a decir ‘te prefiero a ti, prefiero tu cara, prefiero mi relación contigo, prefiero mi casita’ y eso fue lo que yo le dije en el encierro y me dijo “aguanta, eres suficiente, por eso estás ahí’, él confía en mí”, expresó entre lágrimas Leslie Gallardo.

En otro momento, la también modelo señaló que sus lágrimas no solo eran de tristeza y melancolía, sino de emoción pues está más que contenta de tener una relación con Emilio Osorio, con quien ha establecido un vínculo más que intenso en los apenas dos meses que tienen de relación, asimismo, reconoció estar temerosa que durante el tiempo que dure encerrada su galán pueda encontrar a otra persona.

Leslie Gallardo reconoció que le está costando mucho estar lejos de Emilio Osorio. Foto: IG: _lesliegallardo

“También es llanto de emoción, es un llanto de ‘wey, gracias a Dios lo encontré, gracias a Dios estoy ahí, lo extraño, lo necesito’, cuando te enamores así, cuando estés en esta posición lo vas a entender, déjame vivirlo, déjenme llorar, lo estoy hablando porque tengo miedo de que cuando salga él vaya a estar con otra persona”, finalizó Leslie Gallardo, quien fue consolada por sus compañeros del reality show de Telemundo

Leslie Gallardo es tachada como “ridícula” y le recuerdan cuando su novio lloró por su ex

Como se dijo antes, este momento protagonizado por Leslie Gallardo se hizo viral en redes sociales donde si bien conmovió a algunos de sus seguidores, lo cierto es que la mayoría de comentarios que generó fueron burlas y duras críticas pues además de ser tachada como “ridícula” aseguraron que derramó sus lágrimas para llamar la atención y así ganar seguidores para que la apoyen en el reality.

Por otra parte, otros internautas aprovecharon la ocasión y revivieron el video de la ocasión en la que Emilio Osorio lloró por su ahora exnovia, Karol Sevilla, durante su participación en la edición mexicana de “La Casa de los Famosos”, por lo que dicha grabación también dio pie a burlas y especulaciones sobre su relación.