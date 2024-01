Leslie Gallardo habla de Karol Sevilla antes de entrar a La Casa de los Famosos 4: "él no la engañó conmigo"

Fue durante el cumpleaños de Niurka Marcos, que su hijo menor Emilio Osorio se dejó ver muy bien acompañado con la ex integrante de Acapulco Shore, Leslie Gallardo con quien actualmente tiene una relación amorosa, esto creó mucha polémica pues semanas anteriores el hijo del productor Juan Osorio lloró en televisión nacional por su entonces novia, la cantante Karol Sevilla.

Pese a que durante su estancia en La Casa de los Famosos México, Emilio gritó a los cuatro vientos su amor por Sevilla, semanas después entregó su corazón a Leslie Gallardo con la que ahora sostiene una relación pública, es por eso que la joven en una reciente entrevista habló de cómo se dio su noviazgo con “El Halcón” y si es que fue la tercera en discordia.

¿Emilio le fue infiel a Karol Sevilla con Leslie Gallardo?

Luego que Emilio Osorio confirmó su separación de Karol Sevilla y estar enamorado de su actual novia Leslie Gallardo, los rumores sobre una infidelidad por parte del ex integrante de La casa de los Famosos México no se hizo esperar.

Y es que, desde entonces han señalado a Leslie Gallardo como la tercera en discordia, es por eso, que la joven quien ahora forma parte de La Casa de los Famosos 4 en su versión de Estados Unidos aclaró que ella no fue la tercera en discordia y que Emilio no le fue infiel a Karol Sevilla.

“Emilio terminó un ciclo en el que ya no se sentía cómodo, en el que ya no era feliz y donde los dos ya no se sentían cómodos y no estaban felices…”, comenzó a explicar Leslie

En la entrevista con Gerardo Escareño para su canal de Youtube “Vaya, Vaya”, Leslie no quiso ahondar sobre Karol Sevilla pues asegura que al no conocerla no puede hablar de ella, sin embargo, ante los rumores que la exnovia de Emilio sostiene una relación con Mario Bautista le deseó lo mejor y una vez más dejó claro que no fue Emilio no le fue infiel con ella.

“No tengo más comentarios que hacer por que no tengo el gusto de conocer a Karol (Sevilla) no me incumbe meterme en el pasado de mi pareja actual y tampoco me incumbe comentar algo acerca de una persona que no conozco, entonces nada, yo creo que lo más bonito es que si ella está con Mario (Bautista) que sea muy feliz con Mario, nosotros le deseamos lo mejor, no le estamos deseando mal a nadie, no terminamos de mala manera, él no la engañó conmigo, ni nada por el estilo, ni yo me metí de tercera en discordia como muchos lo creen…”, puntualizó.

Leslie Gallardo en La Casa de los Famosos 4

La ex integrante de realities shows como Acapulco Shore y La Venganza de los Ex, este martes 23 de enero ingresó a La Casa de los Famosos en donde forma parte de la cuarta temporada de este exitoso programa el cual es transmitido en Estados Unidos, pues cabe recordar que es la versión de aquel país.

En esta temporada, Leslie compartirá casa con Alana Lliteras quien estuvo saliendo unos meses en modo romántico con Emilio Osorio, por lo que Leslie está consciente que en algún momento puede haber una platica entre ellas sobre este tema.