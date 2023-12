Emilio Osorio revela la verdadera razón por la que terminó con Karol Sevilla: "ya no me sentía cómodo"

Desde hace varias semanas Emilio Osorio confirmó su separación de Karol Sevilla, tras varios años de noviazgo, desde entonces mucho se ha hablado respecto a las razones que los llevó a su separación, sin embargo finalmente el ex integrante de La Casa de los Famosos México rompió el silenció y dio detalles de su ruptura.

Antes de emprender su viaje a Italia, Emilio Osorio tuvo un encuentro con la prensa en donde aclaró todo respecto a su ruptura con Karol Sevilla, su relación con Leslie Garrado y además reveló si es que podría ser amigo de Mario Bautista ahora que se rumora tiene una relación con su ex.

¿Por qué terminaron?

Durante su encuentro con la prensa, Emilio Osorio fue cuestionado sobre todo lo que ha dicho respecto a su ruptura con Karol Sevilla, por lo que el también actor decidió romper el silencio y aclarar qué fue lo que sucedió entre ellos.

Además dejó claro que él siempre va a defender a su madre y a su novia en contra de quien sea que tenga que hacerlo, esto luego que en redes, Niurka señaló a Karol como la villana de la historia.

“Uno si termina una relación es para tener una relación en donde se sienta mejor, no vas a ir a un lugar peor, eso es obvio y yo estoy en un lugar en donde me siento muy feliz evidentemente, y en donde como siempre lo he hecho durante toda mi vida defenderé a Leslie a capa y espada y a mi madre también y a mi familia”, dijo Emilio Osorio

Ante estas declaraciones, Emilio también dejó claro que hasta el momento no tiene que defender a las dos mujeres de su vida de nada ni de nadie, pues comentó que su relación anterior había terminado bien y que no había nada de qué preocuparse.

¿Por qué terminó con Karol Sevilla?

Por otra parte, los reporteros fueron directos con Emilio al cuestionarlo qué fue lo que sucedió entre él y Karol Sevilla, pues la decisión de separarse sorprendió a muchos ya que dentro de LCDLFM presumió el gran amor que le tenía a la ex estrella Disney.

Ante esto, Osorio dejó claro que al salir del reality show comenzó a darse cuenta de todo lo que estaba sucediendo por lo que tomó partido de la situación y decidieron ponerle fin a su romance pues ninguno estaba agusto.

“De mi lado no me toca decir nada más que yo disfruté cada etapa, mientras yo estaba dentro de La Casa (de los famosos México) yo disfruté mi relación y la presumí, cuando salí me di cuenta de cómo estaban las cosas y tomé partido sobre lo que estaba pasando y uno tiene que estar en la vida con quien se sienta cómodo ya no me sentía yo cómodo y ella tampoco, entonces, se termina, terminó bien desde mi punto de vista”, explicó Osorio.

¿Qué piensa del romance entre Karol Sevilla y Mario Bautista?

Además de dar detalles sobre su ruptura con Karol, Emilio Osorio fue cuestionado sobre cómo es su relación con Mario Bautista, con quien presuntamente tiene una relación Sevilla.

Ante esto, Emilio solo se expresó muy bien de Mario y reveló que le gusta mucho su trabajo, así mismo dejó claro que no son amigos, pero que le gustaría entablar una amistad con él pues no tiene problema con que él y su ex novia estén juntos.

“Lo respeto mucho, y me cae muy bien…ni siquiera somos amigos, somos compañeros de trabajo, y yo no tengo problemas, yo no me peleo con quien no se pelea conmigo”, finalizó Emilio Osorio