¡Con él no se esconde! Karol Sevilla y Mario Bautista protagonizan romántico momento

A diferencia de su romance con Emilio Osorio, esta vez Karol Sevilla se deja ver muy feliz a lado de quien se presume es su nuevo novio, nos referimos al cantante Mario Bautista, con quien comparte grandes momentos los cuales hace públicos para que sus fanáticos compartan su felicidad.

Fue hace algunas semanas que sorprendentemente se le vio al hijo de Niurka y Juan Osorio en plan romántico con una ex integrante de Acapulco Shore, ante esto Karol Sevilla como toda una dama se mantuvo al margen y no dio detalles de su separación con el ex integrante de LCDLFM.

La parejita se la pasa de lo mejor

Karol Sevilla y Mario Bautista pasan romántico momento

Karol Sevilla y Mario Bautista pasan romántico momento

Desde que se vio a Emilio Osorio a lado de su nueva novia, Karol Sevilla también ha estado muy bien acompañada por Mario Bautista quien no deja sola ni un segundo a quien fuera la protagonista de la exitosa serie “Soy Luna”.

Y aunque tanto Karol como Mario Bautista han asegurado en varias ocasiones que siguen solteros y que “son del pueblo y para el pueblo”, los jóvenes cantantes están juntos en todos lados, muestra de ello es el video más reciente el cual puedes disfrutar al inicio de esta nota, en donde los dos hacen un “escándalo”.

Siempre se la pasan muy divertidos.

Siempre se la pasan muy divertidos.

Y es que, todo parece indicar que se encuentran en la casa de Mario Bautista tomando una copa de vino, mientras que están bailando y cantando el tema “Escándalo” de La Sonora Dinamita.

Todo parecía ir en perfecta sintonía hasta que Karol y Mario tuvieron un pequeño accidente que pudo haber terminado en un tierno beso, pues al estar sacando sus mejores pasos terminaron en el piso y junto con ellos el celular con el que grabaron el increíble momento.

¿Se besaron o no?

¿Se besaron o no?

Debido a esto es que los fanáticos de la nueva pareja se preguntan si el momento tan divertido terminó en un romántico beso, pues los dejaron con intriga.

Karol dedica tiernas palabras a Mario en redes

Tal parece que Karol Sevilla le está haciendo caso a su ex suegra Niurka Marcos, pues ésta hace unos días le aconsejó a la joven actriz que luego de haber terminado su romance con su hijo Emilio debe tener relaciones “más normales” en las que no haga todo en secreto.

“En está ocasión que se preocupe por hacer una relación normal, no de tanta distancia, tiene que agarrar sus relaciones como una de sus prioridades, todos los hombres se le van a ir“, dijo Niurka

Debido a lo anterior es que ahora, Karol se deja ver ilusionada con Mario Bautista y no deja pasar el momento de agradecer los instantes tan divertidos y agradables que pasa a su lado, tal y como lo hizo hace unas horas en donde la cantante y actriz le dedicó unas tiernas palabras: “que noche tan increíble ese día, te adoro mi Charles”.