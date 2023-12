Karol Sevilla alimenta los rumores de romance con Mario Bautista, aparece con su chamarra y gorro

Aunque Karol Sevilla y Mario Bautista han sido captados juntos en diversas ocasiones, ambos han negado que actualmente estén estrenando un romance; sin embargo, en una presentación del joven , llamó la atención que le aventó su chamarra a la protagonista de “Soy Luna” quien se encontraba observando el show desde detrás del escenario.

Y más tarde la también cantante compartió una historia de TikTok donde traía puesta la chaqueta y gorro de Mario Bautista lo que alimentó las teorías de que ambos están iniciando un romance aunque no deseen revelarlo hasta el momento.

Ambos han negado que estrenen romance Foto: TikTok karolstanboy

Karol Sevilla le responde a Romina y Niurka Marcos

Karol Sevilla le respondió a las declaraciones hechas por Romina Marcos y Niurka Marcos, hermana y madre de su exnovio Emilio Osorio, luego de que le mandaran indirectas, ante la prensa dijo que no está al tanto de las redes sociales porque esta concentrada en su música.

“El cariño esta y no voy a hablar de nadie de allá”, dijo Karol Sevilla.

Aclaró que aún guarda cariño por la familia de su expareja y agregó “al final siempre uno va a ser la mala del cuento y esta vez me toco ser la mala” y dijo que no le afectaba ser la villana “está bien, me queda el personaje”. Aunque los periodistas la invitaron a dar su versión de los hechos, pues le aseguraron que no la tachan de villana que serán los fans quienes decidirán a quién creerle pero ella respondió “uno se cansa a veces de dar su versión”.

Emilio Osorio inicio un romance con Leslie Gallardo Foto: Instagram emilio.marcos

Niurka Marcos y Juan Osorio hablan de Karol Sevilla

La respuesta de Karol Sevilla se debe a que anteriormente Niurka Marcos le dijo que si no cuidaba sus relaciones todos los hombres se le iban a ir, mientras que Romina Marcos dijo que no era momento de hacerse la víctima si no fuiste una persona responsable en tu relación.

Por su parte Juan Osorio reveló que anteriormente veía a su hijo triste y sufriendo y que está feliz de ver a su hijo con alguien que lo procura y presume, además confesó que Leslie Gallardo, la nueva pareja de Emilio Osorio, le cae muy bien.