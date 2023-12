Juan Osorio destruye a Karol Sevilla con breve declaración

Juan Osorio se dijo feliz por el nuevo romance de Leslie Gallardo y Emilio Osorio pero el reconocido productor tampoco se quedó callado al ser cuestionado sobre la relación de su hijo con su ex novia Karol Sevilla y destruyó con sus palabras la relación que tenían, eso sí, de forma muy diplomática.

“Lo único que me da gusto es que esté con una persona que ahora sí lo acompaña. Lo apoya y si sale con él, entonces, me da mucho gusto”, sostuvo Juan Osorio.

El productor televisivo dijo que ve más feliz a su hijo que antes y hasta confesó que a lado de la protagonista de "Soy Luna" era muy diferente ya que “antes lo veía muy triste en la casa y no me gustaba, pero no me podía meter. Ahora, qué bueno que está probando. Lo dije siempre, un joven de 20 años se va a enamorar y va a tener frentazos como todos los hemos vivido”.

Emilio Osorio y Leslie Gallardo no paran de presumir su amor Foto: Instagram _lesliegallardo

Y no ha sido el único de la familia que ha expresado su apoyo a la nueva relación del exintegrante de La Casa de los Famosos, en un post que publicó el actor junto a su nueva pareja, su hermana Romina Marcos escribió "amo verte feliz, consentido, acompañado, amo que te presuman y presumas!!! Esto mereces bb, disfrutaaaaaaaaaa".

Mientras que su mamá, Niurka Marcos, le recomendó dar prioridad a sus relaciones porque de lo contrario "todos los hombres se le van a ir”, sumándose a las declaraciones de que la actriz estaba un poco distanciada de Emilio Osorio.

Karol Sevilla ha sido captada en varias ocasiones con Martio Bautista Foto: Instagram karolsevillaofc

Emilio Osorio estrena romance con Leslie Gallardo

Mientras el también cantante estuvo dentro de La Casa de los Famosos, confesó que seguía en una relación con Karol Sevilla a quien describió como una mujer muy inteligente, talentosa y guapa pero ella prefirió guardar silencio, e incluso provocó extrañeza entre los fans del Team Infierno que nunca lo fuera a visitar al reality show y que las palabras que dedicaba al hijo de Niurka Marcos y Juan Osorio eran muy breves.

Incluso Emilio Osorio le preguntó a su padre cuando recibió su visita en el reality si seguía en una relación y su padre le dijo que estuviera tranquilo que si seguía con Karol Sevilla; la confusión era causada debido a que ella jamás tuvo presencia durante su participación en "La Casa de los Famosos".

Las declaraciones de Juan Osorio habrían ocurrido en un encuentro con la prensa, de acuerdo a una nota publicada por la revista TV Notas.