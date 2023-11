Karol Sevilla y Emilio Osorio: así fue su historia de amor, hoy están separados y con nuevas parejas

Hace unos días en redes sociales se viralizó el momento en el que Emilio Osorio se encontraba celebrando el cumpleaños de su famosa madre, sin embargo, lo que llamó la atención es que el ex integrante de La Casa de los Famosos México estaba acompañado de Leslie Gallardo quien es su nueva novia.

Lo anterior conmocionó a los seguidores de Karol Sevilla quien hasta hace unas semanas supuestamente era el amor de la vida de Emilio Osorio, sin embargo, al parecer esto cambió de la noche a la mañana, pues “el halcón” ahora está muy enamorado de su nueva novia con quien incluso se fue de vacaciones en un romántico viaje al sur de México.

Hace tan solo unos meses, Emilio Osorio durante un tour de promoción con la prensa, ofreció una entrevista con el periodista Gustavo AdolfoInfante a quien le contó cómo inició su historia de amor con la cantante, actriz y ex estrella Disney Karol Sevilla.

Y es que, de acuerdo con el mismo Emilio él fue el primero en acercarse a Karol, y lo hizo en una alfombra roja, pues sin conocerla se acercó a ella y la saludó como si tuvieran mucho tiempo de tratarse, lo que sacó de onda a la actriz.

"Yo la vi en unos premios y sinceramente, como supe que estaba en frente de la prensa y no me podía ver con mala cara, le grité y le hablé como si fuera su amigo de toda la vida. Le dije 'Qué pe..., Cómo estás…volteó sacada de onda, me vio y me dijo 'Hola', me abraza y le dije 'Cómo estás, mucho gusto, Emilio'. Así conozco con Karol", recordó Emilio en entrevista