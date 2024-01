Georgina Rodríguez cumple 30 años: ¿a cuánto asciende su fortuna tras ser pareja de Cristiano Ronaldo?

El año 2016 fue un año decisivo en la vida de Georgina Rodríguez, pues como ella misma lo ha contado en su reality show con Netflix, fue cuando pasó de vender bolsas y otras piezas de marcas exclusivas, a usarlas e incluso convertirse en una distinguida modelo para ellas. Y es que fue precisamente hace ocho años cuando se le comenzó a ver junto al astro del fútbol, Cristiano Ronaldo, con quien más tarde tendría hijos en común.

Hoy no hay quién no conozca el nombre de la también empresaria, quien dio un increíble salto a la fama con más de 56 millones de seguidores tan sólo en Instagram, por su trabajo como influencer y modelo, pero también como madre de familia y novia de uno de los jugadores más queridos en todo el mundo. Pero este sábado en particular su nombre se colocó dentro de las principales tendencias en redes sociales porque es su cumpleaños número 30.

Su fortuna valuada en millones de euros le ha dejado una vida llena de lujos. (Foto: IG @georginagio)

¿Cuántos años tiene Georgina Rodríguez?

Georgina Rodríguez tiene 30 años; nació el 27 de enero de 1994 en Buenos Aires, Argentina; sin embargo, más tarde tomaría una de las decisiones que la llevaron a la fama mundial:, mudarse a España, donde siguió su instinto y pasión por la moda al trabajar como vendedora de algunas marcas de lujo y reconocidas a nivel mundial. Fue en una de estas donde precisamente conoció a su actual pareja y padre de sus hijos, Cristiano Ronaldo.

Aunque la estrella de "Soy Georgina" está acostumbrada a celebrar a lo grande con viajes y costosos regalos, como los que le ha entregado a su pareja y a sus hijos, hasta ahora no ha compartido mayor detalle de cómo pasó su gran día. A pesar de ello, sus fans especulan que estaría en las Maldivas, pues hace unos días compartió unas fotos desde este destino turístico. Por su parte, Cristiano Ronaldo le estaría preparando alguna increíble sorpresa como las que ya le ha dado en el pasado.

La empresaria estaría disfrutando de unas vacaciones de cumpleaños en las Maldivas. (Foto: IG @georginagio)

¿De cuánto es la fortuna de Georgina Rodríguez?

Luego de alcanzar la fama primero como la novia de Cristiano Ronaldo y después con sus proyectos propios, Georgina Rodríguez ha forjado una gran fortuna que supera los millones de euros, según estimaciones de sitios especializados, pues es importante recordar que los detalles más específicos son privados. Para estas conclusiones se han tomado en cuenta todas sus colaboraciones y trabajos entre los que destacan:

Modelo

Influencer

Colaboraciones con marcas de lujo y otras firmas

Negocios propios

Negocios junto a Cristiano Ronaldo

De acuerdo con el sitio web Celebrity Net Worth, hasta el 2023 la fortuna de la influencer superaba los 10 millones de euros, aunque esto sólo sería un aproximado de la realidad, en especial si se toman en cuenta sus constantes colaboraciones y patrocinios.