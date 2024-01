Alejandro Basteri confirma que Luis Miguel y Michelle Salas están más cercanos que nunca

Luis Miguel es uno de los artistas más reservados en cuanto a información sobre su vida y carrera, pero quien pocas veces da a conocer algunos detalles que tienen que ver con la estrella musical es su hermano Alejandro Basteri, quien recientemente fue interceptado en un aeropuerto en donde detalló información intima.

El hermano de Luis Miguel dio a conocer que él, el cantante y su sobrina Michelle Salas mantienen una comunicación cercana, pues se sabe que han estado juntos en los eventos que “El Sol de México” hace alrededor del mundo, aunque se limitó a contar más sobre el reciente éxito del intérprete de “Culpable o no” en su regreso al escenario.

Sigue leyendo:

Michelle Salas revela que tiene terrible padecimiento y pide ayuda: “Me duele el cerebro”

Habló de su sobrina. IG/abasteri, michellesalasb

¿Cuál es la enfermedad de Michelle Salas?

Una de las cosas por las que fue cuestionado es la reciente noticia sobre el padecimiento que tiene su sobrina Michelle Salas, en lo que respecta al estado de salud de la hija de Luis Miguel, el empresario no agregó más a los datos que se tienen sobre que la influencer lleva dos años batallando para conciliar el sueño y únicamente se limitó a contestar que prefería no hablar de temas familiares.

Otra de las cosas que especificó es que no está enterado sobre lo que significa o los problemas que puede llegar a enfrentar la también hija de Stephanie Salas y reiteró que no tenía conocimiento médico: “no entiendo de esas cosas, es muy feo, no, no estoy enterado de eso”, fueron las palabras de Basteri.

Michelle Salas es una estrella en redes sociales. Freepick

Triste por el fallecimiento de Carlos Bremer

Alex Basteri también dio a conocer su postura y tristeza por el reciente fallecimiento del empresario Carlos Bremer, quien se sabe fue uno de los pilares en la carrera de Luis Miguel y quien lo ayudó a que su legado siguiera adelante tras enfrentar una crisis por dinero, por lo que mencionó que lamentaba mucho su partida.