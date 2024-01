Michelle Salas revela que tiene terrible padecimiento y pide ayuda: “Me duele el cerebro”

Michelle Salas, la hija de Luis Miguel, causó una gran preocupación entre sus fans durante las últimas horas debido a que a través de su perfil oficial de Instagram reveló que tiene un terrible padecimiento que le está provocando un intenso dolor en el cerebro, además, pidió ayuda para encontrar un especialista que pueda asistirla en el tratamiento de dicha enfermedad, por lo que en esta nota te diremos todo lo que se sabe acerca del estado de la salud de la modelo e influencer.

Como se dijo antes, fue a través de Instagram donde Michelle Salas difundió un par de videos en los que señaló que está luchando contra un intenso trastorno de sueño, el cual, no le permite descansar y por ende está sufriendo otras delicadas afectaciones, como un intenso y constante dolor en el cerebro.

Michelle Salas preocupó a sus fans. Foto: IG: michellesalasb

Sigue leyendo:

Luis Miguel directo a MasterChef, lo captan cocinando en un horno de leña: FOTO

¿No viven juntos? Revelan detalles sobre el matrimonio de Michelle Salas y Danilo Díaz

“Buenos días, ay no, o sea, no están entendiendo, me dormí a las 10, bueno, me acosté a las 10 de la noche tratando de dormir las horas que quería dormir y fue imposible, estoy teniendo un grave problema y no sé qué me pueda ayudar, me tomé magnesio, me tomé melatonina y no logró desconectar, mi cerebro no desconecta, me duele el cerebro y todo el tiempo en la noche estoy como despierta, pensando y no logro descansar nada”, comentó la primogénita de Luis Miguel, quien dejó ver que pese a no haber dormido se disponía a cumplir con sus compromisos laborales.

Michelle Salas pide ayuda a sus fans

En otro video difundido por la misma vía, Michelle Salas no tuvo reparo en pedir ayuda a sus seguidores y pidió sugerencias de especialistas para que la ayuden a combatir su delicado problema de sueño, el cual, asegura, se agudizó durante los últimos dos años y ya la tiene desesperada pues, incluso cuando duerme no logra alcanzar un sueño profundo.

“Si alguien tiene alguna sugerencia, algún tipo de recomendación, idea, algún doctor del sueño que me pueda ayudar se los agradecería infinitamente, porque la verdad que se ha vuelto un ‘issue’ y tampoco me quiero acostumbrar a no dormir, se me hace rarísimo porque antes yo no tenía ningún problema durmiendo, pero estos últimos dos años han empezado así como que, no sé, en verdad no logro descansar, por mucho que me duerma ocho o nueve horas no llegó a un deep sleep y me saca de quicio”, finalizó la flamante esposa de Danilo Díaz Granados.

Como era de esperarse, esta revelación de Michelle Salas generó una gran preocupación entre sus fans, quienes de inmediato se encargaron de enviarle sugerencias de especialistas a la modelo, además, algunos otros le hicieron recomendaciones de remedios caseros para que pueda conciliar el sueño, no obstante, la hija de Luis Miguel todavía no ha revelado cuál es la alternativa que tomará para tratar el terrible trastorno de sueño que padece.