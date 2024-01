Galilea Montijo rompe en llanto al hablar del bullying que sufre su hijo

Galilea Montijo rompió en llanto al recordar el bullying que sufrió su hijo Mateo y que ella misma dio a conocer, la conductora dijo que su pequeño fue atacado luego de que se destapara su romance con el fotógrafo Issac Moreno tras separarse de Fernando Reina el año pasado,

“Estoy muy sensible por mi hijo, ando muy sensible por mi hijo, y lo mejor que me ha pasado en esta vida es ser mamá… No lloro por el sobrepeso eh, lloro porque me estoy acordando de mi hijo, pero es bien cruel, la gente es bien cruel”, aclaró la también actriz.

Galilea Montijo lamentó que su hijo pasara por esa situación Foto: Instagram galileamontijo

Sigue leyendo:

Galilea Montijo aparece con mascarilla de oxígeno y revela el secreto de su juventud eterna

Galilea Montijo presume su nuevo trabajo lejos de "Hoy": "nos vemos"

Galilea Montijo recuerda entre lágrimas el bullying que sufrió su hijo Mateo

Todo sucedió durante la transmisión del programa “Hoy”, cuando Galilea Montijo se sumó a la dinámica que Paul Stanley y Pablo Chagra realizaron como parte de la ayuda profesional que reciben dentro del reality show “Reto 21”, en el que buscan bajar de peso.

Luego de que el presentador y el influencer relataran sus malas experiencias por el sobrepeso que padecen, la oriunda de Guadalajara tomó la palabra y narró la ola de ataques que vivió por este aspecto tras debutar como mamá.

Reveló que sufrió bullying cuando conducía "Pequeños gigantes "Foto: Instagram galileamontijo

“Yo viví este bullying y que en aquel entonces apenas comenzaban las redes sociales, que fue cuando tuve a Mateo y a los 20 días, porque yo lo decidí, yo quería estar en Pequeños Gigantes, si tú me preguntas que si lo volvería a hacer, no lo volvería a hacer, yo la verdad es que vengo de una escuela donde me enseñaron que aunque te duela la cabeza, aunque tengas problemas, hay que estar en el trabajo siempre presente, o sea, yo vengo de esta escuela del compromiso a mi trabajo”, comenzó su relato la conductora de televisión.

“Yo a los 20 días después de que tuve a Mateo, yo ya estaba con… todavía con las grapas de la cesárea, estaba haciendo Pequeños Gigantes, y los comentarios eran terribles, hirientes, yo lloraba, y claro, me comenzó a dar, me sometí a una dieta espantosísima que bajé 15 kilos en un mes, y después de un embarazo, gracias a Dios yo no pude amamantar porque no bajó leche, y digo gracias a Dios porque creo que me hubiera ido peor, por haberme sometido a una dieta tan dura y tan fuerte”, narró sobre la dura experiencia que vivió.

La conductora de 50 años siempre es muy sincera con su público Foto: Instagram galileamontijo

Y agregó: “Uno dice ‘es que uno vende imagen’, ¿imagen de qué?, ¿para quién?, yo no soy ejemplo para nadie, o sea, yo no me considero una persona, ni doy consejos, por eso, porque no creo que yo sea un ejemplo absolutamente para nadie, no me gusta dar consejos por lo mismo, pero sí creo que soy una persona que lo único que he hecho es trabajar toda mi vida, y amo mi trabajo, pero no me considero ejemplo a seguir”.

Pese a esta situación, Montijo defendió su decisión de haber ganado algunos kilos durante su embarazo. “En aquel entonces sí fue terrible porque yo traía 30 kilos de sobrepeso, después de haber dado a luz, que son los mejores kilos de mi vida, a mis 50 años te puedo decir que son los mejores kilos de mi vida, la mejor cicatriz de mi vida es la cesárea, las mejores estrías de mi vida, que se haya puesto así la panza por mi hijo”, dijo llorando.

Con información de Agencia México