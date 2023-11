Exhiben nuevo caso de bullying en secundaria de Puebla

El bullying escolar no cesa en el país, luego de que se volvió viral el caso de Norma Lizbeth -una estudiante que murió tras ser golpeada por una compañera de su secundaria en Estado de México- en redes sociales han trascendido más videos que muestran la violencia que se vive dentro de las instituciones académicas del país.

En este contexto, se ha vuelto popular un clip que muestra el momento exacto en el que un grupo de presuntas estudiantes, alumnas de la secundaria Manuel Ávila Camacho - en la localidad de Libres, Puebla- golpearon a una supuesta compañera, quien fue arrastrada y apaleada por varios minutos.

El clip fue publicado en redes sociales. Foto: captura de pantalla.

¿Qué se sabe del caso?

Hasta ahora, se desconoce el motivo por el que inició la agresión, así como la identidad de la víctima y sus agresoras. Sin embargo, en la grabación se escucha a las adolescentes amenazando a su compañera, a quien le aseguran que "esto no es nada" comparado con lo que le pasará si las acusa por la paliza.

"Híncate, te lo dije; ahora si no te atienes a las consecuencias. Nada más de bocona y me vas a conocer a mí, mi amor. Esto fue nada de lo que te pudimos haber hecho", se escucha decir en la grabación. De igual manera, se oye a las agresoras pedirle a la víctima que le llame a una mujer identificada como Nayeli. "Márcale a la Nayeli, pero no le digas", dicen las jóvenes.

Internautas se han unido para pedir que el caso no quede impune. Foto: Cuartoscuro.

Piden justicia para la joven golpeada

El video concluye con la víctima llorando, mientras escucha las amenazas de sus agresoras. Actualmente, las autoridades del estado no se han posicionado sobre el clip, por lo que se desconoce si las jóvenes ya fueron identificadas o si enfrentarán consecuencias legales por la paliza a su compañera.

"Sigue el bullying. Algo deben hacer las autoridades para frenarlo. Pudo haber pasado a más de unos golpes.. y después arrepentidos de los actos"; "ojalá y los padres de la jovencita denuncien, ya basta de golpes"; y "preocupados debemos estar todas las madres de familia, que nuestras hijas se comporten así es de pandilla", fueron algunos de los comentarios que recibió el clip.