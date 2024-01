Vero Gallardo reaparece en redes sociales y revela cuál es su estado de salud: “sigo mal”

Durante las últimas horas el nombre de Verónica Gallardo se ha mantenido en la cima de las listas de tendencias de distintas plataformas digitales y esto se debe a que la periodista de espectáculos reapareció en redes sociales para hablar de las recientes complicaciones de salud que enfrentó y que la hicieron terminar en el hospital, sin embargo, el panorama todavía no pinta muy bien para la comunicadora, quien señaló que todavía se encuentra a la espera de que definan cuál será el tratamiento que mejor se adecue a sus necesidades.

Fue a través de su perfil oficial de YouTube donde Verónica Gallardo reapareció para realizar su programa en vivo, sin embargo, antes de iniciar con las noticias del espectáculo, la presentadora aprovechó para hablar sobre su estado de salud y para empezar señaló que todavía se encuentra mal, además, señaló que desde el pasado viernes 19 de enero ha permanecido en su habitación pues tiene que estar en reposo absoluto.

Sigue leyendo:

Hospitalizan de emergencia al actor Luis Fernando Peña, ¿qué le pasó y cuál es su estado de salud?

Carlos Villagrán "Kiko" preocupa a sus fans por inquietante video previo a un show

“Les quiero comentar que sí sigo mal, por eso estoy en mi recámara desde el viernes, después de ese episodio, de verdad me espanté muchísimo, me espanté horrible, horrible y eso es porque sinceramente yo nunca me he enfermado, la verdad, ni gripa, no me pasa nada, es raro que me enferme, a lo mejor una infección en el estómago, la subida de la presión y cositas muy ligeras, radiografías no me he hecho y menos así de emergencia, nunca se me ha roto un brazo, pero ahora sí me espanté porque no podía mover la pierna para nada, sentía como si trajera una piedra, me dolía de una forma espantosa, yo sentía que me iba a cortar la pata”, comenzó Vero Gallardo.

Vero Gallardo revela el delicado diagnóstico que le dieron sus médicos

En otro momento de su video, Vero Gallardo señaló que el diagnóstico que le dieron sus médicos es que tiene desviado un disco intervertebral y según refiere, esta lesión se originó debido a una caída que sufrió hace algunos años atrás cuando estaba entrando a una estética, no obstante, nunca se la trató y es hasta ahora cuando sufre las consecuencias.

“Ya cuando vieron la radiografía vieron que sí traigo un disco chueco, traigo el disco rayado, un disco de mi columna vertebral que no fue de ayer o antier, sino de hace muchísimos años, según yo recuerdo fue una caída muy fuerte cuando entré a una estética de Alfredo Palacios y se me enchuecó la columna y nunca me la traté porque nunca me dolía”, expresó Vero Gallardo.

Verónica Gallardo adelantó que podría necesitar una operación de columna. Foto: YT: Vero Gallardo TV

Para finalizar, Verónica Gallardo señaló que será este martes 23 de enero cuando sus médicos le indiquen cuál será el tratamiento que debe de seguir, incluso, señaló que podría llegar a necesitar una cirugía y aunque esta última posibilidad la aterra, mencionó que seguirá las indicaciones de los doctores.

“El doctor me mandó a hacer una resonancia magnética y hasta mañana yo sé lo que va a pasar, si hay algún tratamiento con medicamento o reposo o me lo dijo el doctor, de plano una operación, yo no quiero, pero a ver qué pasa, sinceramente sigo espantada, pero a ver qué alternativa nos dan, ahora sí le voy a hacer caso al doctor”, finalizó Vero Gallardo.