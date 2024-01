¿Cuándo regresa Angélica Rivera a las televisión?, lo haría junto a este galán de telenovelas

Angélica Rivera es una de las figuras de la televisión mexicana más recordadas en especial por el drama y la increíble actuación que tuvo para las telenovelas; sin embargo, en el 2007 protagonizó su última novela con "Destilando Amor" para que tan solo tres años después llegara al altar con el político Enrique Peña Nieto, quien más tarde se convirtió en presidente de México. A pesar que "La Gaviota" siguió apareciendo en eventos públicos como primera dama, su trayectoria como actriz parecía haber llegado a su fin.

Claro que en 2018 tras su separación de Peña Nieto y el fin del sexenio priista, así como las apariciones junto a su ex José Alberto "Güero" Castro, los rumores de su posible regreso a la pantalla chica no pararon. Si bien todo se mantenía en versiones no confirmadas, en los últimos días el nombre de la también madre de tres hijas, se volvió tendencia pues un galán de las telenovelas habría revelado que cada vez falta menos para que ella regrese a la actuación.

Las apariciones de la actriz se dan esporádicamente en las redes de sus hijas. (Foto: IG @angelicariveraqueen_)

Danilo Carrera confirma el regreso de Angélica Rivera a la TV, ya grabaron juntos

En una entrevista para el programa "De Primera Mano", Danilo Carrera dio nuevos detalles que confirmarían que pronto la actriz tendrá su esperado retorno a la televisión y que incluso ya grabaron juntos lo que sería un nuevo proyecto, lo que ha despertado entre los fans de "La Gaviota" la curiosidad de saber cuándo regresa al mundo de las cámaras y foros de televisión.

"Me encantaría trabajar con Angélica. Hicimos una prueba ya juntos, la prueba se aprobó, pero no sabría decirte exactamente qué decisión va a tomar la empresa. Si fuera ese el proyecto que se trabajaría yo sería el más feliz. No depende de mí ni de Angélica", dijo.

Esta no es la primera vez que se habla de los rumores entre Danilo Carrera y Angélica Rivera como protagonistas de alguna nueva producción y ante ello, el galán de telenovelas no dudó en defender a la ex Primera Dama, a quien en el pasado se le acusó de haber sido la supuesta culpable de la cancelación de un proyecto.

"Le echaron la culpa a Angélica alguna vez, la defiendo al cien por ciento. No fue culpa de ella que no se hiciera en el momento, que era en enero, fueron cosas de la empresa así como me pasó en otra empresa a la que amo que no se hizo la segunda temporada de una novela", concluyó.

¿Cuándo regresa Angélica Rivera a las telenovelas?

Si bien las declaraciones del actor despertaron el interés en el mundo del entretenimiento por quienes anhelan el regreso de Angélica Rivera, hasta el momento no se ha confirmado ninguna fecha para que la actriz tenga su retorno ni mucho menos se han dado detalles de qué proyecto estelarizaría.