¿Habrá boda? Luz Blanchet habla sobre su relación y futuro con Lorenzo Lazo, viudo de Edith González

Fue el pasado mes de julio cuando Luz Blanchet, quien forma parte del programa matutino Hoy, confirmó que se había dado una nueva oportunidad en el amor, esta vez con Lorenzo Lazo, quien fue esposo de la fallecida Edith González.

Han transcurrido meses en los que la pareja se ha mostrado en redes sociales y se han dejado ver en diversos eventos públicos, muy felices y enamorados, debido a esto es que la conductora del programa Hoy reveló si es que este 2024 podrían llegar al altar.

La pareja luce muy enamorados.

Foto: IG @lazomargain

Luego de presentar nuevos proyectos, Luz Blanchet quien tiene su propia sección en el programa matutino Hoy, platicó con algunos reporteros que asistieron al evento, ahí la conductora como siempre, se mostró muy amable y accesible con la prensa.

Con una enorme sonrisa, la conductora agradeció la presencia de la prensa y platicó sobre su romance con Lorenzo Lazo, con quien se encuentra muy feliz y enamorada, la conductora aseguró que este 2024 sigue siendo un año de “muchas primeras veces”.

Están muy felices.

Foto: IG @lazomargain

Y es que Blanchet se refirió a lo anterior debido a que acaba de vivir su primera Navidad y primer año nuevo con su nueva pareja sentimental, por lo que ya se prepara para pasar su primer San Valentín juntos, así que se encuentra disfrutando cada momento a lado de Lorenzo Lazo.

Ante esto, Luz fue cuestionada si es que está entre sus planes llegar al altar con Lorenzo Lazo, pues al estar tan enamorada de él, no sería raro que deseen formalizar la relación de esta forma.

“No, no es que sea él o no sea él, no es algo que esté en mis planes, no, es un extraordinario ser humano y no sería por él, es por un rollo que yo tengo, que no sé”, comenzó a explicar.