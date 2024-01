De Amparo Serrano a Vicente Fernández, estos famosos murieron tras sufrir una aparatosa caída en sus casas

Este 2023 despedimos a uno de los actores más queridos de nuestro país, nos referimos a Benito Castro quien quedará en la memoria y en los corazones no solo de sus familiares, amigos y colegas sino en millones de personas que disfrutaron de sus actuaciones, una de las más recordadas es cuando dio vida a “El papiringo” a lado de María Elena Saldaña.

Su muerte, causó gran impacto en el gremio, ya que fue algo inesperado, pues todo ocurrió luego que Benito Castro sufrió una aparatosa caída en su casa, lo que le provocó golpes mortales; sin embargo, este no sería el primer famoso mexicano que muere de esta manera.

El actor murió en el hospital, tras haber caído en su casa.

Foto: Cuartoscuro

Así como Benito Castro, algunos famosos sufrieron fuertes caídas en sus hogares, lo que provocó que algunos de ellos sufrieran fuertes lesiones que los mandó al hospital por varios meses, y todo se complicó en su salud, por lo que lamentablemente murieron.

El querido “Charro de Huentitán” en agosto del 2021 tuvo una fuerte caída en su recámara en su rancho “Los tres Potrillos”, lo que provocó que fuera hospitalizado de emergencia en un famoso nosocomio de Guadalajara, en donde fue atendido puntualmente.

A lo largo de cuatro meses en donde su salud estuvo con altibajos, Vicente Fernández ya no se recuperó y tras varias complicaciones, finalmente el 12 de diciembre del mismo año, la familia Fernández anunció el lamentable fallecimiento del intérprete de temas como “Hermoso Cariño”, “La Ley del monte”, “Estos Celos”, entre otras más.

Tuvo una fuerte caía en su recámara y desde entonces no pudo recuperarse.

Foto: IG @_vicentefdez

El 12 de agosto del 2022 cuando Minnie West, compartió a través de sus redes sociales la lamentable e inesperada muerte de su madre la también actriz y empresaria Amparo Serrano, mucho se especuló que su muerte se debió a una caída de un sofá-elevador que tenía en su casa, sin embargo, a poco más de un año de su muerte, su famosa hija reveló cuál fue la verdadera razón que la llevó a la muerte.

“Mi mamá se cayó de su balcón que no tenía un barandal y las únicas que la vimos caerse fuimos mi sobrina de cinco años y yo. Me bajé corriendo, llegó mi hermana, tuve que hacer básicamente todo, entre agarrarle la cabeza con sangre, con un trapo, llamar a las personas que me ayudaron a encontrar una ambulancia”, dijo Minnie