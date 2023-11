La muerte del mejor amigo de Galilea Montijo que marcó la vida de la conductora de Hoy

Una de las figuras más polémicas y emblemáticas de la televisión mexicana, sin duda alguna es la conductora de Hoy, Galilea Montijo quien a lo largo de su carrera ha estado constantemente involucrada en diversas controversias, pero también ha vivido momentos personales muy complicados, mismos que ha compartido con su público.

Y es que, si algo ha caracterizado a Galilea Montijo es que siempre ha hecho frente a las polémicas en las que se le ha involucrado y ha hablado con los medios de comunicación al respecto, así mismo, también ha compartido aquellas situaciones no tan agradables que la han alcanzado, tal es el caso de la muerte de su mejor amigo, la cual la dejó devastada y aunque ya han pasado 15 años de esto, siempre lo recuerda con gran cariño.

Conoce esta triste historia. (Foto: IG @galileamontijo)

Antes de convertirse en una de las conductoras principales del Programa Hoy, Galilea Montijo estuvo al frente de la emisión “Vida TV”, en donde junto a Héctor Sandarti y Lili Brillantí llevaban alegría a los hogares mexicanos.

Fue justo en esa emisión, en donde conoció a Evelio Arias, mejor conocido como “Evelio con V chica”, un comediante originario de Mazatlán quien era colaborador de “Vida TV” y como parte de su participación, diario recitaba un poema a Galilea Montijo, desde entonces ambos se hicieron grandes amigos.

Al paso del tiempo, la química y amistad entre Galilea y Evelio era cada vez más notoria, al mismo tiempo ambos famosos se abrían paso en sus respectivas carreras por lo que celebraban sus triunfos y se apoyaban el uno al otro.

Debido al gran cariño y amistad que había entre la conductora y el comediante, la muerte de Evelio tomó por sorpresa a Galilea Montijo pues ocurrió inesperadamente y ella se enteró del deceso de su amigo mientras grababa un programa en vivo.

Foto: Especial

Galilea Montijo y Evelio fueron grandes amigos

Hace algunos años, en un programa especial de la emisión “Hoy” Galilea expuso con su público que uno de los momentos más difíciles en su vida fue el haberse despedido de su mejor amigo Evelio.

Y es que, la conductora reveló que la señora Aideé Ramos, madre de Evelio la fue a buscar hasta el foro donde se encontraba grabando un programa totalmente en vivo, cuando le dio una carta que le escribió el comediante cuando estuvo en el hospital, esto hizo que Galilea rompiera en llanto y estuvo a punto de no poder cumplir con su trabajo, sin embargo, como toda profesional siguió adelante con la emisión pero con el corazón roto.

“Cuando muere uno de mis mejores amigos Evelio, ‘Evelio con V chica’, también fue un momento muy difícil para mí, estaba yo al aire y me acuerdo que su mamá, llegó un día al programa, estábamos en comerciales y me dio una carta de Evelio que me la escribió cuando estaba en el hospital y se me ocurrió leerla justo, estábamos en comerciales y entré y lo único que quería era salir e irme a llorar al camerino, pero no, hasta que terminó el programa”, contó Galilea Montijo en Hoy.