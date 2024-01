Este personaje no saldrá en la última temporada de Strangers Things: "nunca me llamaron"

La temporada 5 de Stranger Things ha comenzado oficialmente su rodaje. Recientemente Netflix publicó una foto de la grabación, adelantando el ya esperado regreso de sus protagonistas, pero ahora un actor de la serie ha desvelado que no estará de vuelta en los nuevos episodios.

Eduardo Franco se unió a la ficción en la temporada 4 en el rol de Argyle, pero no participará en la quinta entrega. En una entrevista con Steve Varley Show, le preguntaron por qué no aparecía en la foto del rodaje. "Valoro eso. Es bueno escuchar que hay algún tipo de preocupación, ¿sabes a qué me refiero? Pero sí,nunca recibí una llamada telefónica, así que sí, creo que eso es todo", declaró.

Se espera que haya sorpresas. Foto: @Stranger_Things / X.

Te puede interesar:

La Sociedad de la Nieve: Conoce cuáles sobrevivientes hicieron cameo para la película en Netflix

Bizarra y despiadada, la perturbadora película que acaba de llegar a Netflix y ya paraliza por con su trama de terror sólo para adultos

Argyle se había ganado el corazón de los fans de Stranger Things

En la temporada 4, los protagonistas están en distintos puntos de Estados Unidos, y Argyle fue presentado como un nuevo amigo de Jonathan Byers después de que su familia se mudara a California. Aunque su ausencia decepcionará a los fans del personaje, su presencia no parecía encajar en la entrega final.

Argyle tiene su vida en California y en el final de la temporada 4 ayudó a su amigo a volver a Hawkins, Indiana. Solo habían pasado unos pocos meses entre la temporada 3 y la temporada 4 de la serie, pero se espera que la próxima entrega presente un salto temporal más significativo, lo que hacía aún más improbable que Argyle permanezca en Hawkins por un período prolongado de tiempo sin otro motivo que acompañar a su amigo.

¿Cuándo saldrá la quinta temporada de Stranger Things?

Tal como ha revelado la foto compartida por Netflix, en la temporada 5 regresarán Winona Ryder, David Harbour, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Maya Hawke, Brett Gelman, Priah Ferguson, Jamie Campbell Bower, Cara Buono y Amybeth McNulty. Además, también está en la imagen Linda Hamilton, que se incorpora en la entrega final.

Los fans la esperan con mucha ansia. Foto: @Stranger_Things / X.

La exitosa serie de Netflix llegará a su fin a finales de 2024 o principios de 2025 y tendrá que resolver no pocas cuestiones. Una de ellas es el destino final de Eddie Munson, el querido personaje interpretado por Joseph Quinn que debutó en la temporada 4. Sin embargo, las fotos filtradas del rodaje parecen confirmar que Eddie no regresará en la nueva entrega de Stranger Things. A través de las redes sociales han circulado imágenes en las que se ve a Gaten Matarazzo, el actor de Dustin, al lado de la tumba de su amigo. Puede apreciarse que la lápida ha sido vandalizada.